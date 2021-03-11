台北市中小學陸續開始繳交學雜費，悠遊卡公司延續2020年對家長們的服務，悠遊卡公司今年持續推出「悠遊付繳北市學雜費儲值金回饋」，6月底前使用悠遊付繳交台北市學雜費，即可享每筆支付金額5%的悠遊付儲值金回饋，每月每戶最高回饋300元，家有兩寶也能回饋拿好拿滿。

且除了選擇以悠遊付錢包支付外，今年起還開放玉山銀行信用卡扣款，讓家長可以依需求選擇繳交學費的資金來源。

針對尚未成為悠遊付會員的爸媽，悠遊卡公司也特地提出新會員的加碼方案，即日起至3月31日止新註冊成為悠遊付會員，並使用悠遊付繳交學雜費，即加贈100元悠遊付儲值金，每戶限贈1次，限量3,000份。

透過悠遊付繳交北市學雜費，不但不用出門好方便，還可以身體力行防疫生活，避免接觸病毒的機會，也減少紙張印製的數量，加上悠遊付已串接台北市親師生平台，只要父母完成親子關係綁定，當子女有待繳的學雜費就會主動線上提醒，繳費資訊不漏接。

(科技)