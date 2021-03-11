景氣持續回溫，不受過年假期影響，上市公司營收表現強勁，台灣證券交易所今天公布的2月上市公司整體營收來看，單月總計達到2兆4797億元，年成長5443億元，增幅28.12％，不管是國內上市公司或第一上市公司，都呈現強勁上揚，國內上市公司2月整體營收年增率28.08％，第一上市公司年增率達到3成。

2月成長的產業來看，成長前三大分別為其他電子業、航運業及電子零組件業，衰退前三大主要產業為油電燃氣業、資訊服務業及金融保險業。

其他電子業主要受去年同期肺炎疫情影響，營收基期較低，加上個別公司產品銷售優於預期，其他電子業營收增幅接近8成；航運業因貨量及運價上漲，兩大貨櫃輪長榮(2603)、陽明(2609)營收接連創高帶動，航運股表現強勁，營收年增幅達55.71％；電子零組件業受惠下游客戶需求強勁，營收年增幅45.84％。

2月營收衰退較大產業來看，油電燃氣業因個別公司銷售量及銷售價格下降，營收年9.9％；資訊服務業因農曆春節營業日差異，金融保險業因個別公司保險業務淨收益減少，營收年減幅分別為8.77％及2.91％。

累計前2月全體上市公司營收總計5兆5478億元，較去年同期成長1兆1437億元，增幅25.97％。

(時報資訊)