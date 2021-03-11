最新的標售數據緩解了投資人對於公債需求可能暴跌，以及對近來利率快速攀升的擔憂，周三美國10年期公債殖利率回落，惟荷蘭國際集團（ING）警告，第二季美國10年期債息可能在遠超出2%。

周三尾盤美國10年期指標公債殖利率下跌約2個基點，為1.518%。30年期公債殖利率下滑近2個基點，至2.241%。

公債標售數據顯示380億美元的10年期美國公債在周三完成標售，足夠的市場需求緩解了交易員的擔憂，他們擔心美國持續擴大的債務負擔將使市場無法承受，這將打擊債券需求，並導致殖利率進一步走高。

周三美國標售的10年期公債利率為1.523%。象徵買氣的投標倍數（Bid-to-Cover Ratio）為2.38，僅略低於一年均值2.42。

過去一年來，美國財政部發行了約3.6兆美元的新公債，以支持受新冠肺炎疫情重創的經濟。2月的公債標售結果顯示供應增加而需求疲軟，導致利率急升。近幾周來，美國10年期公債殖利率一直徘徊在1.6%的一年高點附近，使股市表現承壓。

周三稍早前，美國勞工部公布2月消費者物價指數（CPI）經季調後月增0.4%，僅略高於1月的月增0.3%，符合市場預期。扣除食物與能源價格後的核心CPI月增0.1%，亦符合市場預期。2月CPI年漲1.7%，雖創下一年來最大漲幅，但仍低於聯準會設定的2%通膨目標，緩解了聯準會可能提前升息的擔憂。核心CPI年漲1.3%，低於市場預估的年漲1.4%。

市場擔心美國通過1.9兆美元新冠紓困方案可能帶動通膨進一步升溫。在通膨急升將促使央行提前升息的預期下，近來債市遭到拋售，導致債息快速升高。

儘管周三美國10年期指標公債殖利率延續近幾日來拉回走勢，但荷蘭國際集團（ING）資深利率策略師Antoine Bouvet表示，在今年底以前，美國10年期債息可能達到2%，但這可能是今年第二季10年期債息的最低值，也就是說，未來幾個月該債息水準可能遠超出2%。

Bouvet接受媒體訪問時表示，經濟料將在第二季重啟，屆時美國大多數人口可望都已接種新冠疫苗，加上政府推出龐大的激勵措施，將帶動零售銷售強勁增長。ING預估今年美國平均通膨率將達到2.9%，明年也將維持在這個水準。

美國參眾兩院已經通過1.9兆美元紓困振興方案，白宮宣布拜登總統將於周五簽署。

(時報資訊)