基因檢測品牌慧智(6615)2月受到春節假期與工作日減少影響，2月營收為3453.1萬元，本年度累計合併營收達7853.4萬元，較去年同期增長1.78%；慧智預計於4月推出新產品子宮內膜癌基因分型檢測，持續增加癌症領域精準醫療布局。

觀察到子宮內膜癌有年輕化的趨勢，慧智基因為提供更完善的婦女健康保護，參考美國癌症基因體圖譜計畫(The Cancer Genome Atlas, TCGA)推出台灣首創子宮內膜癌基因分型檢測，慧智總經理洪加政指出，現行子宮內膜癌患者的分型較為主觀且具歧異性，可能會低估癌症的惡化程度。此次慧智基因推出的子宮內膜癌基因分型檢測可將子宮內膜癌做更細緻的分型，不僅可以協助醫師進一步判別病況與病患預後，並可針對每一型別的患者擬定更精準的治療計畫。

目前針對子宮內膜癌患者的分型，主要依病理組織形態、FIGO分期、腫瘤分級及影像等分型方式，將子宮內膜癌患者進行風險評估，再決定後續治療方針。根據最新NCCN指引的建議，慧智基因的子宮內膜癌基因分型檢測可將子宮內膜癌分成四種類型，協助醫師區分出預後較差、風險較高的族群，對於預後較好的患者可以不過度治療，預後較差的患者則積極擬定後續治療計畫。

慧智導入癌症液態切片技術，於癌症檢測已推出為健康人而設計的癌篩檢、以及因應癌友需求的癌監控、還有肺癌-EGFR檢測等三項服務，自2018年推出至今，相關業務營收已成長逾270%，洪加政強調，癌症液態切片檢測現已成為臨床醫師選用趨勢，不僅可即時監控癌症變化，提早發現癌症是否有復發或新突變產生，讓臨床醫師依據基因檢測結果，提供病人更適切的相關藥物等專屬個人化治療策略。

(時報資訊)