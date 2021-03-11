擁有阿里山腳下最美飯店美譽的天成文旅-繪日之丘自即日起至2021年4月7日止，推出「櫻姿綻放 樂遊阿里山」三天兩夜住房專案，另依房型規定入住人數贈送「阿里山擁抱山林森呼吸賞櫻一日遊」活動，前往阿里山著名遊園小火車沐浴自然林中，品嘗享譽全台的奮起湖鐵路便當，領略鐵道文化漫遊，暢遊嘉義檜意森活村，體驗舊時林業村日式宿舍小町的風貌，來場最難以忘懷的嘉義「偽京都」之旅。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「每年3、4月櫻花季為嘉義阿里山燦爛的時節，繽紛景緻總是吸引各地消費者朝聖，位於阿里山腳下最美飯店的天成文旅-繪日之丘搶搭賞櫻風潮，趁勢推出『櫻姿綻放 樂遊阿里山』三天兩夜住房專案，除住宿外，消費者還可以享有飯店安排的一日遊賞櫻系列行程，徜徉滿山遍野的花海，深入山林將阿里山限定美景盡收眼底，還有機會走訪嘉義檜意森活村，體驗獨有的日式風情文化，預計此波活動可帶動業績成長1~2成。」

眾所矚目的阿里山櫻花季已於2021年3月10日登場，吉野櫻、山櫻花、八重櫻…等31種櫻花陸續綻放，粉色櫻花海灑滿整個阿里山山頭，加上夢幻藍紫色紫藤花同步盛開，旅人可以搭乘阿里山小火車漫步森林中，同時觀賞粉嫩幼櫻與紫藤瀑布交織成的繽紛場景，盡情享受春日限定的櫻之呼吸森活旅行。

春暖花開是阿里山最浪漫的時節，擁有漫山遍野櫻花海及紫藤花瀑布，讓遊憩資源豐富的阿里山及豐饒人文歷史的嘉義，成為國人春季旅遊的熱門首選。外觀呈現白色幾何堆疊，宛如美術館般優雅的天成文旅-繪日之丘，以注重在地文化為特色，融合阿里山、檜木、山嵐…等在地元素，打造宛如美術館般優雅的建築設計，館內採用活潑的設計與特色畫作妝點童趣空間，搭配代言人嘟比錯落在公共空間中，並巧妙運用燈光投射，打造溫馨的繪日印象，讓旅人們能夠在繁忙的旅途中，帶給旅客像回「家」般無壓自在的舒適溫馨氛圍。

入住天成文旅-繪日之丘「櫻姿綻放 樂遊阿里山」三天兩夜住房專案，依房型規定入住人數贈送「阿里山擁抱山林森呼吸賞櫻一日遊」活動，活動內含入住次日豐富行程，包括上午從飯店出集合發前往奮起湖老街、阿里山森林遊樂區賞櫻、檜意森活村感受嘉義櫻姿綻放的自然美景外…等行程外，住宿期間內另依房型規定入住人數贈送兩日早餐，享受繪日珈啡提供的特色早餐。

住客更可在每日下午3點至晚上7點半於大廳免費享用阿里山的高山茶與道地的茶點，每日早上10點至晚上10點免費使用飯店七樓星空童樂室，包含無限量享用現場共多達50種以上的古早味零食、糖果、餅乾、飲料與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機…等，還可使用全新登場的嘟比碰碰車設施，感受天成文旅-繪日之丘的獨特魅力，闔家大小都能開懷樂遊嘉義，創造難忘回憶。

(中時 )