高市警察局執行全國掃黑專案，破獲7個暴力討債集團，帶回相關犯案工具等證物。（柯宗緯攝）

高雄市近來治安亮紅燈，被網友狠酸封為「高譚市」，也就是電影、漫畫中充滿犯罪的城市。高市警察局今（11）日亮出掃黑成績單，專案檢肅7名治平目標，並逮捕手下成員47人。其中，林園分局偵辦以陳姓男子的地下錢莊，以高額利息牟利，有名桶仔雞老闆還不出錢來，生財工具也被搬走，甚至有被害人家中神主牌也遭砸，最後逮捕5人到案送辦。

高市刑警大隊副隊長林耕宇指出，這次在3月3日起至10日止，配合警政署發動「全國同步掃黑行動專案」，動員刑大及各分局同步針對高市重點幫派組合及其他近期曾涉案之暴力犯罪集團，以「系統性掃黑」強力打擊，針對幕後首要分子及維生金流、寄生不法行業加強掃蕩，斷其經濟命脈，全面瓦解暴力犯罪組織。

林園分局破獲地下錢莊無良重利，透過報紙小廣告招攬，利用被害人生活困頓、經濟拮据、營商需錢孔急等情形放款，還自定延遲還款處罰，如果沒在期限繳完利息一律歸零重新計算。

林園警方指出，其中一名被害人經營桶仔雞店，向該地下錢莊借3萬多元，但實拿沒這麼多，每天光利息就要繳1000多元，但被害人無力償還，就闖入屋內搬走烤雞桶等生財工具，讓對方無法做生意。另外陳姓主嫌也率眾到欠債民眾家中擲雞蛋、灑冥紙、毀壞神主牌等，逼迫被害人簽下本票或讓渡書等暴力討債行為。

案經林園分局布線追緝，在專案期間執行拘提陳嫌及其成員5人到案，查扣本票8本、廣告宣傳單1批證物，全案依組織犯罪防制條例、重利、恐嚇取財得利、妨害自由、毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

三民二分局則以黃姓男子為首的暴力集團，從事網路賭博、暴力討債等不法犯行重利放款，還款期限到期後若他人未即時還款，就指揮小弟將被害人押至經紀公司據點，透過凌虐手段逼迫簽下巨額本票，藉此向被害人家屬勒索，警方蒐證數月，逮補黃姓主嫌及暴力討債成員11人，全案依組織犯罪條例、傷害、毀損、妨害自由、恐嚇取財、妨害秩序等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高市刑大偵一隊則除暴檳榔攤惡煞，該集團以曾姓主嫌開設的檳榔攤為聚集點，從去年8月起就幫人喬債、處理糾紛，糾眾分持木棍、球棒等凶器，對被害人毆打傷害及言詞恐嚇或限制行動自由等犯行，近日在專案期間拘捕曾姓主嫌及7名成員到案，全案依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

小港分局偵辦以盧姓男子為首之暴力集團，向店家收取保護費、暴力討債及圍事橫行於小港地區，今年2月間多次前往小港大林蒲地區收取債務，並以棍棒及石塊砸毀債務人親戚之住宅及潑漆恐嚇，造成被害人心生畏懼而住院治療。警方逮補盧嫌等6人到案，全案依組織犯罪條例、妨害秩序、妨害自由、毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

(中時 )