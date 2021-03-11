比特幣近1年來價格飆漲，日前漲破5.7萬美元；中央銀行總裁楊金龍今赴立法院財委會業務報告，立委羅明才質詢，特斯拉創辦人馬斯克登高一呼，公開表達要買進15億美元的比特幣，央行有沒有跟上漲幅，買進比特幣？楊金龍表示，「央行不會買比特幣」，因為它是投機性虛擬商品，會有「洗錢」的疑慮。

比特幣漲勢驚人，羅明才質疑，800多名擁有金融專業背景的央行員工，難道都沒有買嗎？楊金龍表示，他知道部分員工有買一些，但單位都很小，是為了要了解比特幣的操作而有接觸。

立委高嘉瑜則質疑，台灣買賣比特幣是三不管的灰色地帶；羅明才也質疑，很多民眾擁有東森幣，難道也是虛擬貨幣嗎？更有立委直言，虛擬貨幣是無法阻擋的時代趨勢。

楊金龍表示，比特幣必須有相關規範才行，這是金管會、證期局的管轄範圍，若有需要，央行可以協助、提供意見；至於發行量不小的東森幣，楊金龍認為，最後還是兌換成新台幣(點數折合成現金)，與比特幣性質不相同。

雖然楊金龍強調央行不買比特幣，羅明才仍建議，央行不要把一個籃子統統壓在美元上，尤其美國剛通過1.9兆美元的紓困案，紓困都是「兆來兆去」，美元恐怕持續貶值，當黃金等資產低檔的時候，建議央行還是可以多買一點。

(中時 )