白沙屯媽祖進香活動將於4月11日深夜起駕，苗栗縣通霄鎮拱天宮訂於3月13日至4月8日受理報名，今年有報名的信眾能領取黃色背心，總幹事陳春發呼籲信眾務必確認尺寸再填單領取。（白沙屯媽祖婆網路電視台提供／巫靜婷苗栗傳真）

白沙屯媽祖進香前拱天宮重要通告....

白沙屯媽祖進香活動將於4月11日深夜起駕，苗栗縣通霄鎮拱天宮訂於3月13日至4月8日受理報名，以往許多信眾漏夜排隊占位，今年因應疫情，拱天宮不鼓勵信眾先來排隊，且呼籲信眾勿持板凳等物品占位，避免觀感不佳，另外為加速作業速度，今年增開窗口讓團體報名與一般報名分流。

疫情趨緩，白沙屯媽祖將如期於4月11日深夜起駕，前往雲林北港進火，完成8天7夜的進香活動，預計4月16日到北港、4月19日回到拱天宮，白沙屯媽祖停留北港的時間不多，總幹事陳春發表示，預估屆時北港朝天宮附近住宿客滿，信眾能考慮驅車前往其他鄉鎮住宿。

以往拱天宮受理進香報名，信眾前一晚就大排長龍，但今年拱天宮不鼓勵信眾先排隊，且呼籲信眾勿持板凳等物品占位影響觀感。13日早到的信眾能於拱天宮香客大樓餐廳等候，上午6時準時收件審核，信眾須將報名單填妥無誤，才會安排序號，上午8時於廟內辦公室依序號受理報名繳費及領取配件。

陳春發表示，報名北港進香者可憑繳費存根，領取背心、帽子等配件，提醒信眾先在餐廳套穿背心，確認適合的尺寸再填單領取，尤其是多人委託單人報名者，須注意衣服尺寸，背心為正常尺寸不會太大或太小，希望領取前再三確認尺寸，避免增加退換作業困擾。

另外，今年繳費作業區增開1窗口專門服務團體報名，除了遊覽車團體報名、一次報名多人的信眾也能經由團體報名窗口作業，藉此分流增加作業速度。詳細進香報名說明可查詢「白沙屯媽祖婆網站」。

陳春發指出，配合政府防疫措施，參加進香的信眾須佩戴口罩，拱天宮也會於報名時給予每人3片口罩，今年進香活動仍有規畫「防疫工作小組」，並且在隊伍後方安排消毒人員，媽祖行經過的路段沿途消毒，且進香過程禁止鑽轎底，隊伍若綿延很長，將在中間設點區隔人流。

(中時 )