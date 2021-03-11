搶攻春季旅遊商機，住房優惠再一發，享有四鐵共構交通便利優勢的台北六福萬怡酒店，再次與花蓮理想大地渡假飯店合作，即日起至12月30日，推出「2021 年理想萬怡雙城假期」住房專案，享受三天兩夜的旅行，雙人價只要7,900元。

入住台北六福萬怡酒店卓越客房當日，即贈送花蓮理想大地渡假飯店雙人平日住宿券，若出示含入住日前後3天的高鐵、台鐵、客運車票或是自駕的加油發票，不限消費金額及起訖地點，即可再折專案房價1,000元，等於一人一晚最低不到1,800元即可入住都會五星飯店及五星級異國風渡假酒店，盡情探索不同城市的風貌。

台北六福萬怡酒店位於南港車站上方，相鄰於CITYLINK以及環球購物中心，便利的交通及地理位置大量節省民眾旅程時間，最適合作為台灣自助遊的第一站。即日起預訂「2021 理想萬怡雙城假期」住房專案，先入住台北六福萬怡酒店卓越客房一晚，感受如藝廊般的飯店空間，還可至周圍南港各登山步道散步，欣賞山色之餘享受都市中的寧靜。

接著民眾可再選擇方便出遊的日期，使用花蓮理想大地渡假飯店雙人平日兌換券，除享有西班牙式豪華客房一晚，感受大坪數的空間舒適感、品味古典傢飾建築的典雅風貌，還可以漫步在理想大地萬坪生態園區大口森呼吸，另包含花蓮機場／火車站接駁、自助早餐2客、應許運河遊艇導覽1次等。

(中時 )