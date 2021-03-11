經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)受春節、228連假及比較基期較高影響，2021年合併營收「雙降」至近10月低點，但仍與前2月營收同步改寫歷史次高。隨著長假後健身需求明顯增溫，配合新增3據點助威，公司預期第二季營運將顯著回升。

柏文2月自結合併營收2.67億元，月減13.08％、年減7.39％，為近10月低點、仍創同期次高。其中，健身及娛樂服務1.81億元，月減2.88％、年減1.93％，運動保健服務0.76億元，月減30.37％、年減14.40％，入會費收入0.07億元，月減17.87％、年減41.25％。

累計柏文前2月合併營收5.75億元、年減0.38％，仍創同期次高。其中，健身及娛樂服務3.69億元、年減0.97％，教練課程的運動保健服務1.86億元、年增6.31％，一次性收取的入會費0.16億元、年減37.47％。

柏文表示，2月營收「雙降」至近10月低點，主因春節及228連假分別達7天及3天，消費者來店體驗人數減少，會員進場運動與執行教練課程意願均較低。而去年春節落於1月，且去年2月受疫情影響不明顯，比較基期亦較高。

不過，柏文指出，隨著台灣疫情日趨穩定，加上各國陸續施打疫苗，新冠肺炎疫情對國內消費者健身意願的影響愈來愈低。且今年長假過後，民眾健身需求已見明顯增溫，預期3月營收將顯著回溫，成長動能將恢復。

展望後市，柏文「健身工廠」第二季預計新增3處據點，包括4月下旬的台南市安南廠、5月底的嘉義縣民雄廠及6月初的新竹市光埔廠。預期在揮別疫情陰霾、新營運動能挹注、配合同店營收成長，將帶動柏文第二季營收顯著成長，獲利能力亦隨之提升。

柏文今年續採新店動能及同店成長雙引擎策略，驅動今年營收高度成長，共規畫新展9～10處「健身工廠」據點，家數創歷年新高，且7～8處位於六都人口稠密區、2處位於區域精華地帶，預期新展據點可貢獻歷年最強的營收成長動能。

(時報資訊)