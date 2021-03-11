日本股市11日早盤上漲，買盤進駐已是雞蛋水餃價位的景氣循環族群。同時，反手賣出大型權值股。因此，日經早盤得以站穩兩萬九關卡。日經225指數早盤收29,179.84點，上漲143.28點，漲幅0.49%。東證股價指數早盤暫收1,924.31點，上漲4.57點，漲幅0.24%。

Resona資產管理表示，景氣成長相關類股與大型權值股都有影響盤勢走向力量。

由於市場對景氣反彈樂觀預估，以及日企財報優於預期，日經指數2月已漲至30多年來新高價位。

早盤中，晶片類股弱勢表態，東京威力科創（Tokyo Electron）跌1.72％，愛德萬測試(Advantest)跌0.72％。這兩檔科技股，聯手各跌1.24％與2.31％的醫療設備製造商泰爾茂(Terumo)，以及安斯泰來製藥(Astellas Pharma)，抑制日經大漲動能。

航運類股大漲，成為日經中漲幅最大產業。川崎汽船(Kawasaki Kisen)漲9.11％，商船三井(Mitsui O.S.K. Lines)漲8.35％，日本郵船(Nippon Yusen)漲了6.67％。

至於跌幅最大的是五十鈴汽車（Isuzu Motors），下跌4.21％。其次是阿爾卑斯電氣（Alps Alpine）跌2.83％，普利司通（Bridgestone）跌2.37％。

在東證前30位核心掛牌公司中，瑞可利 (Recruit)漲1.77％，三井物產(Mitsui＆Co)漲1.26％，這兩檔漲幅最大。不過，表現不佳的是村田製作所（Murata Manufacturing）跌3.56％與基恩斯（Keyence）跌2.89％。

(時報資訊)