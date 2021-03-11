微星(2377)今年起全面搶攻IPS電競顯示器市場，於今推出全新搭載27吋Optix G273QF平面電競顯示器。

微星今年2月營收132.56億元，年增63%，2月營收年增連續11個月正成長；累計前2月營收為302.78億元，年增66%。法人認為，受惠WFH、電競及挖礦等需求，預期2021年主機板、顯卡、伺服器三大產品線出貨皆能達到雙位數。目前1H訂單能見度佳，商機可望延續至下半年。

Optix G273QF平面電競顯示器專為Esports而生，搭載Rapid IPS液晶面板、WQHD(2560 x 1440)高解析度、178寬視角廣色域、配置165Hz刷新率與1ms (GTG)反應時間，透過微星獨家功能開啟夜間畫面模式，搭配兼容NVIDIA G-Sync技術，畫面更流暢、零撕裂，充分享受臨場感，提供玩家超乎想像的遊戲體驗。

(時報資訊)