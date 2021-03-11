宏達電(2498)今(11)日宣布展開新一代VIVE移動定位器生態系統，將推出「VIVE移動定位器(3.0)」及全新「VIVE表情偵測套件」，今日起於全球陸續上市。

宏達電表示，「VIVE移動定位器(3.0)」創造業界新標準，與上一代VIVE追蹤器相比，其功能更加強大，電池續航力延長75%，重量減輕15%，體積也減小了33%。廣泛被使用在各個領域的「VIVE移動定位器」無論在電影製作、運動復健與訓練、醫療用途、企業培訓以及VR虛擬人物的全身追蹤等項目中都備受肯定。

此外，HTC同時宣布推出「VIVE表情偵測套件」，該套件可即時偵測38種臉部表情結構，精準捕捉鼻子以下的臉部表情及唇部動作，逼真呈現於虛擬世界中，讓使用者感受栩栩如生的人際交流，並能即時表達內心情感。「VIVE表情偵測套件」將大幅提升使用者在虛擬世界人機互動的真實感，提供探索VR的無限潛能。

根據開發者的回饋，相較於前一代「VIVE移動定位器」，「VIVE移動定位器(3.0)」設計輕巧，不僅體積更小，重量也更輕，並且配有續航力更持久的電池效能，一次充電最多可達連續使用7個小時，整體產品體積更輕巧但卻具有相同的亞毫米定位精準度和240度FOV移動追蹤效能。

「VIVE表情偵測套件」配有雙鏡頭並具備60Hz追蹤率以及低於10ms低延遲性，透過「VIVE表情偵測套件」可精準捕捉嘴唇，頜骨，牙齒，舌頭，下巴和臉頰上的38個面部混合動作，可準確地在虛擬世界中描繪臉部下半部區域的真實動作及表情。此外，並配備紅外線，即使在弱光的條件下也能達到精準的追蹤效果。

(時報資訊)