受惠於波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）近來股價急升，並創下歷史新高，股神巴菲特（Warren Buffett）的財富水漲船高，也達到了1000億美元的驚人里程碑。

根據美國商業雜誌《富比士》（Forbes）所做的全球富豪榜調查，巴菲特的淨資產幾乎完全來自於其擁有約六分之一的波克夏股份。

波克夏股票周三收漲1.89%，為每股39萬8,840美元，市值達到6081.58億美元。波克夏的股價自3月以來開始飆漲，其A類股價格在周三漲破每股40萬美元大關。

此前波克夏在2月27日公布，儘管新冠肺炎疫情肆虐，但公司的第四季業績仍有所改善，受惠於蘋果和其他股票上漲，波克夏的整體獲利達到358億美元。

如果巴菲特沒有自2006年開始向比爾及梅琳達·蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）與4個家族慈善機構捐贈波克夏股票，那麼90歲的巴菲特身家將會更驚人。

巴菲特此前擁有波克夏近三分之一股份，其捐出的股份價值已超過370億美元。

在今年以前，波克夏的股價表現落後標普500指數（含過去10年的股利），但今年以來波克夏的表現超越大盤，部分分析師已在本月提高其目標價。

根據《富比士》公布最新的全球富豪榜，巴菲特排名第五，僅次於亞馬遜的貝佐斯、特斯拉的馬斯克、LVMH的Bernard Arnault與其家族，以及微軟聯合創始人但目前專注於慈善事業的比爾·蓋茨。

(時報資訊)