近年來房市熱潮，朝野政黨為爭取青年選票，紛紛喊出「居住正義」，並相繼提出「囤房稅」及「房地合一稅」修法，不過，因囤房稅爭議仍大，今行政院會僅修通過「房地合一稅」。對此，民進黨立委鍾佳濱表示，房地合一稅式延長閉鎖期，囤房稅是避免長期持有，兩者完全是不同方向，他認為，政策目標要明確。

因應房市熱潮，政府去年起出手打房，包括限縮貸款成數、實價登錄2.0「房價揭示到門牌」等措施，朝野政黨及民團積極主張推動「囤房稅」，以利空屋投入市場，避免房屋淪為炒作工具，行政院原本預計將「囤房稅」修法排入院會通過，但因仍有異議的聲音，臨時喊卡。

鍾佳濱表示，政府要明確設定目標，究竟是要打房價還是抑制炒房，有業者向他反映不反對「囤房稅」，但執行上不要影響一般房地產交易，希望政府應該精準打擊目標，例如多次交易抬價、投機性炒作等，透過修法抑制短期內頻繁交易。

至於行政院選擇先修「房地合一稅」，鍾佳濱認為，囤房稅與房地合一稅效果完全不一樣，囤房稅是避免養地、養房，房地合一稅則是延長閉鎖期，避免短時間頻繁交易，政府應該通盤檢討，依照國內現行需求訂定明確的政策目標。

(中時 )