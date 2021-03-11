荒野保護協會坐落在雙連埤生態教室的基地，傳出不續約、用來設置客家文化館，讓宜蘭縣政府飽受各界抨擊，今天（11日）縣府祕書長林茂盛、荒野保護協會祕書長劉建隆一起對外說明，林茂盛強調，縣府對環保立縣的立場從沒變過，擬朝與協會續約、社區也能共用的方向努力，「沒有客家文化館的方向。」

林茂盛說，宜蘭是環保立縣，歷任縣長、包括現任林姿妙縣長都延續推動，荒野保護協會的努力大家有目共睹，縣府也非常肯定協會對雙連埤的努力與經營，與協會的3年合約在去年底到期，而在地居民也有反映對生態教室的需求。

林茂盛表示，縣府必須考慮民眾的需求，以及兼顧協會的經營，早在去年9月教育處就做溝通協調，到現在已經開過3次協調會，期望可以達到多贏的局面，雖然還沒續約，但爭議與歧見愈來愈小。

林茂盛透露，客家文化館是第3次協調過程中鄉公所提出來的想法，但大家的共識並沒有客家文化館的方向，將朝與協會續約，以及釋出空間給民眾、社區來使用的方向努力，預計3月底開會後就能敲定結果。

荒野保護協會祕書長劉建隆表示，以前續約時都會遇到同樣的問題，在鄰里的空間運用上，協會也持續努力改善，盼環境教育的工作可以永續發展，協會在空間使用上尊重公務員依法行政，也會尊重社區、民眾；至於會員幹部對外發表的言論，並不代表協會立場，一切以協會官網訊息為主。

今天荒野保護協會也出示聲明稿，指協會由具守護環境熱忱的志工組成，雙連埤具有台灣珍貴的自然景觀及生物多樣性，協會2010年進駐生態教室後，傳承縣府規畫的「林間教室」的教育夢想，積極推廣宜蘭鄉土教育與環境教育。

聲明稿指出，協會持續站在守護的第一線，感謝及尊重近期各界關心雙連埤的發言，生態教室未來的功能定位仍在討論中，請每位關心雙連埤生態及生態教室使用的夥伴，持續關心宜蘭的鄉土，守護宜蘭價值，及一脈相承的好山好水。

(中時 )