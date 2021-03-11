近年台灣人口呈現負成長，專家分析除了少子、少女化之外，結婚率下降也是原因之一，統計分析國人結婚平均花費約70萬台幣，婚禮顧問執行長劉彥含近日上《旗開得勝》分享準備婚禮過程中省錢秘招，更強調所有都能省，就是求婚這關不能省，少了恐怕被另一半抱怨終身。

劉彥含不僅是花朵婚禮顧問執行長，還有亞洲亞太電台音樂節目主持人、大樹醫藥行銷等，擁有許多斜槓身分，最近她上張啟楷主持《旗開得勝》剖析準備婚禮細項，她透露自己的婚禮不僅沒賠錢還回本，其實在許多細節上省錢，絕對能賺一筆。

聘金是籌備婚禮過程中重要一關，一定要和雙方家長談好。（圖／旗開得勝）

20210310《旗開得勝》第118集 花光年薪只為結婚？國人結婚均花70萬！專家教你小資結婚還能賺回本 | 花朵婚禮顧問執行長 劉彥含

劉彥含表示她學生時期是司儀，媽媽在飯店工作，便挖她去擔任婚禮司儀，因此而入行。談到求婚階段的花費，她點出鑽戒至少在3萬元以上，場地費約在5000元以上，若有邀親友，親友餐費也至少在5000元以上，她曾接過有案例是在婚紗店、電影院求婚，前者花費約5、6萬元，不含鑽戒費用，後者則大概6、7萬元跑不掉。

從求婚、迎娶樣樣都花錢，重頭戲的婚宴到底要花多少錢。（圖／旗開得勝）

談到求婚階段，劉彥含說自己遇過很多男客人提議能省則省，她則以過來人經驗說：「各位新郎，省了以後會被念一輩子，以後看到別人求婚，太太都會抱怨『你當年都沒有求婚』，所以該花的還是得花」，否則未來受苦終身。而求完婚後，訂婚與禮俗的部分又是一筆花費，劉彥含特別點出聘金的部分一定要跟雙方家長說好，曾有案例快結婚了，女方才提出要聘金36萬，讓新郎傻眼，不知道去哪裡生這筆錢，欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)