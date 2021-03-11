大園區農會理事長游智健連任第二屆理事長，他表示「連任就是責任！」未來會為了農友更加倍努力。（姜霏攝）

桃園基層農會理事長、常務監事選舉及總幹事遴聘已於10日如火如荼展開，大園區農會11日上午舉辦投票選舉，理事長由游智健連任，前任常務監事謝岳龍因滿屆卸任，由游象河擔任常務監事一職，而總幹事則由呂理標連任，游智健說，因航空城徵收案，大園已是新的大園，「連任就是責任」。

桃園市各區農會於10日起連續三天舉辦農會3巨頭投票選舉，首日由蘆竹、桃園、楊梅及大溪區先行舉辦，大園、八德、龜山及龍潭區則在11日召開選舉，其中大園區農會理事游智健、游輝林、楊志祥、黃興岩、黃寶聰、陳政須、林傳清、林創基、許文淵等9人及監事游象河、呂懋松及鄒金源等3人全數出席，游智健及游象河分別獲得理事9票及監事3票支持當選。

游智健提到，能夠當選理事長感到萬分感謝，除了大園區的農友之外，相關廠商、業務也都是農會的助力之一，未來大園區農會已是新興的農會，因航空城徵收案的關係，不少農地會轉變成建地，鄰里別也都會不同，未來將會配合地方及中央政府的政策執行，相關業務會往都市型態轉變，期盼未來的大園能夠更加繁盛，也會為了農友加倍努力。

游象和表示，他曾擔任過6屆大園區農會代表，去年也擔任了桃園市農會代表，對於農會生態相當有熟悉、有經驗，這次能當選常務監事感到相當榮幸，感謝農民的支持，未來也會為了大園區農民謀更多福利。

(中時 )