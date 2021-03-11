桌球CP福原愛與江宏傑身陷婚變風波，女方遭直擊和高帥男在飯店過夜，事後福原愛兩度道歉，還透過周刊再三強調自己絕對沒有出軌，對此，日媒爆料福原愛之所以那麼堅持不認不倫，是與她之後想進軍大陸的計畫有關。

據《體育日本》報導，福原愛沒想到會被爆出不倫，現在想回台灣卻又害怕被推上風口浪尖，如果真的要談離婚，被貼上不倫標籤也對她十分不利，因此就算外界認為再荒唐，她都要堅持「沒住在同一個房間＝沒出軌」的說法。

報導指出，福原愛未來很可能會進軍大陸，由於大陸現在嚴格限制「劣跡藝人」，還有專門的禁令處置有醜聞的藝人，「切實採取有力措施不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會」，因此一定不能帶著不倫標籤，一旦被認定出軌，就很難到大陸發展。

報導內容還以羅志祥為例，表示羅志祥因為不正當感情關係，節目和代言都受到損失，形象也跌落谷底，儘管目前為止，大陸網友大部分都還是站在福原愛這方，但各方面都顯示，若是福原愛因不倫被大陸官方盯上，就會直接從大陸演藝圈出局。

(中時新聞網)