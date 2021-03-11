【旅遊經 洪書瑱報導】

淡水是一處充滿歷史的小鎮，是臺灣北部最早開發的港口，於西元1858年開港通商，今日的淡水區，舊名「滬尾」，隨著港口的日漸發展，「淡水」的名稱也逐漸取代了「滬尾」，淡水是除港邊景色，走在淡水街道上，一座座洋式、閩式、日式的舊建築，彷彿都在訴說著小鎮的悠悠往事—從西元1629年西班牙人進佔、西元1642年荷蘭人入侵，歷經清政府的統治，以及日治時代的歷史舊事。而淡水除了港邊景色、淡水黃昏、情人橋、老街、美食集聚多種不同風情，受到許多遊客喜愛！

淡水白日與暮色 第一漁港周邊景色迷人。（旅遊經提供）

淡水第一漁港完工照片(圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

行人徒步區與漁作區域有效區隔(圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）漁業處表示，新北市淡水區「淡水第一漁港水環境營造改善工程」已於去年5月完工，讓淡水第一漁港(滬尾漁港)擁有嶄新風貌，經過半年多的時間受到漁民及周邊店家肯定。以往淡水第一漁港每到假日總是充滿人潮，不僅行人安全堪慮，也間接影響傳統漁作之發展，透過工程在不影響景觀的前提下，將傳統漁作區域及遊客徒步區域做有效區隔，並將港區照明設備進行更新採用不同形式之照明設備，並且打通由淡水老街經淡水第一漁港至漁人碼頭之自行車道，不論是白天、傍晚或夜晚都有不同風貌，值得停下來好好感受。

淡水的白日之景(攝影：洪書瑱)

淡水的黃昏(攝影：洪書瑱)

淡水的暮色(攝影：洪書瑱)

淡水的夜(攝影：洪書瑱)

淡水第一漁港周邊景點眾多，捷運淡水站下車後，沿著淡水老街至淡水第一漁港，結合淡水紅毛城、淡水海關碼頭、滬尾偕醫館及得忌利士洋行等周邊景點，逛完一輪後可至淡水第一漁港周邊咖啡廳、淡水街角博物館及餐廳稍作休息欣賞落日美景，或傍晚時分可沿著淡水河岸步行或騎乘自行車至淡水第二漁港漁人碼頭，在漁人碼頭木棧道欣賞情人橋光雕及港區夜景。

淡水是一處交通便利的景點，搭乘大眾運輸工具即可抵達，遊客在淡水停留時，不妨喝杯咖啡、品嘗美食之餘，也欣賞淡水河岸美景，是北部民眾假日出遊的好所在！

(中時新聞網)