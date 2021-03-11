擔憂倘若未來寬鬆的資金行情退潮，是否壓抑股票和債券的表現，渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，仍持續看好經濟基本面改善，與企業盈餘復甦力道的帶動下，建議投資人把握市場修正時機，透過多元配置，掌握景氣復甦趨勢，分批布局規劃資產配置。

隨著全球疫情進一步獲得控制，以及經濟基本面數據不斷改善，投資人開始擔憂聯準會可能調整極度寬鬆的貨幣政策，使得美國十年期公債殖利率一度飆破1.6％，引發資金成本可能上升的疑慮，全球金融市場也進入震盪修正的格局。劉家豪分析，公債殖利率走揚通常代表景氣回溫，以長線角度來看，利率攀升，通常伴隨著股票等風險性資產同步走揚，因為這兩者反映對於經濟前景好轉的預期。

根據歷史數據顯示，在公債殖利率上升的期間，股票表現往往優於債券，價值型股票表現通常也會優於大盤，建議投資者可考慮提高價值型股票比重，包括金融、工業、能源、原物料等類股的配置。此外，渣打銀行預估今年企業盈餘成長將受惠於2020年低基期的效應，還有各國寬鬆貨幣政策與積極財政措施的支持，將有助於化解投資人對於評價面偏高的疑慮。

債券方面，長期低利率的環境仍將持續，投資者應積極尋求收益，渣打銀行偏好新興市場美元債、亞洲美元債，和成熟市場高收益債作為收益型資產配置的核心，不過也預期資本利得空間愈來愈有限，報酬表現將以債息收入為主。外匯方面，短線上美國實際利率走揚可能導致美元跌勢趨緩，但預期聯準會的寬鬆政策立場將抑制公債殖利率走高，因此，仍看好歐元、英鎊、澳幣、人民幣的後市表現。

隨著全球經濟活動逐步回歸常軌，劉家豪認為，金融市場的動能將從資金行情慢慢轉向基本面趨動，但在此過渡期間消息面干擾與資產價格仍可能面臨短期波動。中長期而言，投資焦點仍圍繞在疫苗施打進度、貨幣寬鬆、財政刺激措施等利多因素，投資者可藉由市場修正之際，以多元配置、降低單一資產曝險的方式來分批建構投資組合。

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(中時 )