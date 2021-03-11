到親朋好友家做客，最怕犯甚麼忌諱？根據調查，不論再怎麼熟，到別人家做客，基本禮儀還是要顧，以免變成不速之客，甚至是拒絕往來戶。調查列出到別人家做客的10大NG行為，其中第1名就是「不幫忙收拾，坐著不動」最令人討厭，但幾乎人人都踩雷。

《DailyView網路溫度計》透過KEYPO大數據關鍵引擎調查網友認為到別人家做客最常見的10大NG行為，就算再熟、關係再好都要避免，以免成為別人眼中討厭的客人。

NO. 10 清晨或深夜才拜訪

如果拜訪對象家中有其他人，就不該選在清晨、深夜這種會打擾到睡眠的時間去別人家，網友認為，家人半夜帶朋友回家真的很惱人，「家裡被當民宿的感覺」。

NO. 9 偷東西

偷東西不僅犯法，還令人心生反感，尤其是好朋友若犯這種錯，更無法原諒，可能讓友情被破壞殆盡。

NO. 8 沒先約時間就到訪

有些自認為很熟的朋友，甚至把你家當自己家，常常一通電話來就突然造訪，令人措手不及，可能還會打亂別人原本的行程，感覺不被尊重。

NO. 7 亂闖、亂翻別人房間物品

擅自亂動別人的東西不僅不禮貌，還可能因此惹怒好友，把你列為拒絕往來戶，如果剛好貴重的物品不見了，更麻煩又傷感情。

NO. 6 沒有道謝

到別人家做客要回家時，很多人都會因為覺得已經很熟了而忽略向主人道謝，會令人覺得沒有禮貌，好像招待你是理所當然，是一種觀感問題。

NO. 5 狂滑手機

現在人的通病就是，不管去哪都一直低頭猛滑手機，尤其到別人家做客，當大家在吃飯、聊天時，還不肯把手機放下，真的讓人很想翻白眼。

NO. 4 遲到

守時是基本禮儀，跟別人約好幾點，卻遲遲不出現，甚至等到天荒地老，會讓人覺得「不想來乾脆不要來」，若發現自己快要遲到，記得先知會對方比較禮貌。

NO. 3 看見對方家人不打招呼

到別人家中做客，明明看到對方的家人，卻沒有跟他們打招呼，是件非常沒有禮貌的事情，好像把人家當成隱形人。

NO. 2 沒帶伴手禮

伴手禮不一定要非常貴重，重點是感謝對方的邀請，帶一點東西禮尚往來，是心意的問題。

NO. 1 不幫忙收拾

很多人吃完飯後，就只會坐在那邊看電視、玩手機，完全不幫忙收拾善後最令人觀感不佳，就算主人沒有要求，也應該主動問「要不要幫忙」，至少吃完飯後要收拾自己用過的碗筷，較能留給對方好的印象。

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(中時新聞網)