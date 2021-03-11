民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳爆同居，雙方澄清是房東與房客關係，後又有新傳聞，指該房是顏若芳與另一女性友人合買的，對方公司就在附近，平時也住在該處，臉書粉專「莫羽静與她的墨水故事」分析後認為「一整個都很女同志元素」，說不定王定宇只是偶而借住客房的電燈泡？

「莫羽静與她的墨水故事」昨在臉書表示，和幾個拉女（女同性戀者）認真觀察顏若芳的講話方式和外表，加上新聞報導又指顏和男性是感情絕緣體，房子也不是跟爸媽一起買，或爸媽給錢自己繳房貸，而是跟女性友人一起買，且這間房還是在女性友人公司附近。

顏若芳小豪宅「品城西」。（黃世麒攝）

論顏若芳是女同志的機率，和連牽手照都拍不到的緋聞為真的機率，莫羽静直言，「我自己是覺得蕾達有響啦」，並指出，顏若芳講話的語調和沉穩聲線，「就一整個PPL姐姐的feel，而且又有在健身，一整個都很女同志元素」。

就上述任何一個論點的可能性，莫羽静認為都遠比顏王的緋聞可能性高太多，「就不要這樣一直抹黃抹到後面，顏被迫出櫃承認是女同志」。

莫羽静也說，好想看到姐氣這麼重的人出來說，房子是她跟女友買的，王定宇其實是偶爾會來借住客房的電燈泡，早餐是吃完早餐後，幫放假的女友買早餐時，順便幫王委員買的。

對此，網友直呼，「天啊，看完害我充滿期待」、「這種劇情超展開啊！」、「這個變化球幅度太大了」。但也有人認為，這對當事人很不尊重，且就算是王定宇有做什麼，也只是私德的問題而已吧。

另外，對於屋內格局引發各界質疑分租說法，莫羽静則認為，格局是可以改的，自己家也都大改過，管線雖然有其限制，但也不是說不能改廁所，憑這樣就要看圖說故事也很好笑。

(中時新聞網)