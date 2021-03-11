台中市一名李姓前空姐曾PO文控訴婆婆咬她，今天清晨疑因夫妻口角，涉嫌潑汽油並點燃，造成她與楊姓先生雙雙灼傷送醫搶救。據悉，李姓前空姐因先生保單受益人問題，上個月24日夫妻倆一起回公婆家討論，因而發生嚴重衝突，李女還躺在馬路上遭強制送醫，目前一家四口都各自擁有保護令。

李姓前空姐曾在臉書社團《爆料公社》發文，在鳥社團認識同樣養鳥的先生，因為先生個性內向、多年沒交女友，因此兩人剛開始交往，婆婆相當開心；但自從知道她大先生7歲後，態度大轉變，竟直接嗆：妳還生得出來嗎？婚後原本住婆家，但一次衝突後兩人搬了出來。

據悉，楊男的5張保單受益人都是楊男的父親，沒有1張是李女的，上個月24日，李女帶著先生回公婆家討論保單事情。期間楊女PO文說，她口渴開冰箱找東西喝，婆婆竟趁機張嘴咬住她手臂、還拿辣椒油潑她，她氣得拿起菜刀要婆婆別再靠近，雙方拉扯之中，她右手無名指被削掉一片肉。

楊男則供稱，刀傷是李女自己弄傷的，在砸家裡物品時所造成，針對婆婆咬她說法，楊男也說是李女自咬的。

據悉，當天李女將公婆家弄得一團亂，不知為何躺在馬路上，隨後遭強制送醫，公公及婆婆當天立刻申請保護令；而李女及楊男也都分別持有保護令。

醫院表示，楊姓男子於今早六時許送至本院急診，全身80％二度燒傷，目前積極搶救中。

(中時 )