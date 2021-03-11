藍委林思銘今日於立院內政委員會質詢表示，桃園藻礁是否符合《海岸管理法》規定可列入1級海岸保護區，主管單位內政部應盡快回應。內政部長徐國勇回應，目的事業主管機關是農委會，所在地是桃園市。林思銘傻眼「所以現在內政部又踢給農委會、桃園市？」

林思銘指出，根據2015年公告並施行的《海岸管理法》第1、8條規定，內政部應擬定整體海岸管理計畫，也包括海岸1級、2級保護及防護計畫。徐國勇回應，1級保護的原則是不准開發，2級是可以開發，但要有環保的機制。

營建署長吳欣修表示，防護計畫主要是防治災害發生，所以會對某些土地採限制行為。至於保護計畫，則是會對現有地形及資源做一定程度的保護。

林思銘說， 2020年6月，經濟部公告「1級海岸防護計畫」，2017年內政部制定「整體海岸管理計畫」但這只是大綱，而這4年來，內政部卻沒有針對1、2級保護擬定相關計畫。吳欣修回應，目前在審議中。

林思銘表示，去年內政部沒有跟經濟部同步公告，理由是現有《文資法》、《國家公園法》等諸多法令刻正規劃，所以才遲未有進度。吳欣修說，因為要避免各項法律的內容重疊。

林思銘指出，現在桃園大潭藻礁並未被劃設為保護區，許多團體都在申請自然地景保留。昨日海委會還跟桃園市府互踢皮球，但《海岸管理法》第12條明定，只要符合特殊景觀資源等要件，就該設為1級海岸保護區，並禁止改變資源條件使用。

林思銘詢問，所以藻礁到底符不符合相關規定？徐國勇說，這部分的目的事業主管機關是農委會，所在地是桃園市府。林思銘說「你現在又把球踢給農委會？」徐國勇回應「不是踢皮球，認定的確是由農委會來做。」

林思銘表示，這些相關法律早已明訂，但內政部也沒有去找相關單位進行橫向聯繫溝通，《海岸管理法》等相關法令是內政部主管，劃為1級保護區應該趕快做。

(中時 )