一份大陸研究顯示，人體內「硒」（Selenium）元素含量較高可能是大陸湖北省恩施市新冠患者比例較低的原因，當地平均每10萬人只有6人染疫。

香港《南華早報》報導，2020年新冠肺炎疫情爆發之初，武漢所在的湖北省首當其衝，各地病例大起，不過同在湖北省的恩施市染疫比例卻明顯較低，平均每10萬人只有6人染疫，其他地方則是恩施市的2至20倍之多。

去年有論調認為，恩施市染疫比例較低的秘密可能在當地的土壤裡，中國環境科學研究院研究員馬瑾率領的團隊7日在學術期刊《環境研究》（Environmental Research）刊登的研究也支持這項理論，指出恩施市民體內「硒」元素含量較高，可能是當地染疫比例較低的原因。

團隊指出，人體內的硒含量可能有抗氧化、抗發炎效果，以及有助於對新冠病毒的免疫反應，當地人日常飲食中攝取了較高含量的硒，「能增強人體免疫力，並且有助於對抗新冠病毒。」

恩施市有全球最豐富的硒礦藏，被譽為中國「硒都」，過度暴露下，部分當地人有掉髮、指甲脆化的症狀。

研究團隊比對湖北省其他地方的硒含量與染疫比例，發現硒含量下降的地方，染疫比例驟升，例如隨州市、孝感市硒含量最不足，當地的染疫比例是武漢以外最高。

研究人員相信，硒可能在人體應對新冠病毒的免疫機制上扮演重要角色，例如可能阻斷會誘發過度發炎反應的有害活性氧產生。

先前也有其他研究發現硒和新冠肺炎有關，知名營養醫學教授瑞蔓（Margaret Rayman）2020年6月發布的研究也發現，新冠患者頭髮的硒含量愈高，治癒率也愈高。一項德國海德堡大學醫院（Heidelberg University Hospital）的研究也發現，新冠患者體內的硒含量愈低，死亡風險愈高。

另根據大陸官方統計數據，湖北省以外新冠死亡率最高的省份為黑龍江，死亡率高達2.6%，是其他省份平均死亡率的4倍，黑龍江是大陸硒含量最低的省份。

儘管硒含量的新冠研究引發學界討論，不過陝西師範大學食品工程與營養科學學院教授李建科指出，還需要更多可靠證據來證明其中的關聯確實存在。

(中時新聞網)