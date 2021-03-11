大陸以檢疫為由禁止進口台灣鳳梨，前高雄市長韓國瑜在臉書發文表示政府宣示提供10億多元補助政策是緩不濟急，非常擔憂農民朋友；對此，高雄市長陳其邁強調，政府是即時在關心農民，撥款10億元在整個鳳梨產銷做調節，雞蛋不要放同一籠子，幫助開拓多元國際市場，才是對農民實質最大的幫助。

陳其邁表示，大陸用這種非經濟因素、非貿易常規不讓台灣鳳梨出口，大陸沒有吃到台灣鳳梨，是大陸的損失。

陳其邁指出，政府都是即時在關心農民，今天台北拍賣市場鳳梨價格每公斤大約35元，比過去的價格好，政府撥款10億元是在整個鳳梨產銷做調節，及開拓多元的銷售市場。

陳其邁說，前幾天有貿易商來洽談採購鳳梨，市府也協助準備擴展到澳洲市場，3月的高雄首選農產品也有到新加坡做促銷，所以雞蛋不要放在同一個籠子，開拓多元的國際市場，是中央及地方合作要一起做的事情，這些才是對農民實質的最大幫助。

(中時 )