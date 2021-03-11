新北市長侯友宜曾在警界立下有趣傳統，凡是破案有功的員警皆能收到「破案茶」表揚，自此全國警局接效法，陸續出現破案咖啡、破案麵等獎勵；今年1月新上任的新北市警察局長黃宗仁更想出前所未見的獎勵，竟是讓破案的員警坐上他的辦公桌拍照紀念，作為「破案桌」，堪稱「地表最狂破案表揚法」。

新北市政府警察局臉書粉絲專頁昨（11）張貼多張不同員警坐在局長辦公桌的照片，局長黃宗仁藉此鼓勵破案有功的員警，他表示「因為有新北8千多位同仁的日夜打拼，我這把局長椅子才能坐得安穩，何況是你們這些有功人員，豈能不來坐看看？」他邀請2名板橋分局查獲毒品犯罪的員警入座，並說「這把局長椅子，將隨時歡迎下一個破案的你來坐」。

今年1月新上任的新北市警察局長黃宗仁想出，讓破案的員警坐上他的辦公桌拍照紀念，作為「破案桌」，堪稱「地表最狂破案表揚法」。（圖／翻攝自臉書「新北市政府警察局」）

今年1月新上任的新北市警察局長黃宗仁想出，讓破案的員警坐上他的辦公桌拍照紀念，作為「破案桌」，堪稱「地表最狂破案表揚法」。（圖／翻攝自臉書「新北市政府警察局」）

據悉，新北市前任警察局長陳檡文在前年上任時，就將「破案茶」獎勵改為「破案咖啡」，其他地區的警局則有送「破案麵」的傳統；此次新任的黃宗仁不送食物，改以「破案桌」獎勵，許多網友則留言說「最接地氣的局長」、「阿仁哥零距離」、「坐完會不會暈暈的，我也都不敢坐長官的位子」。

黃宗仁強調，新北8千員警才是治安基石，沒有基層人員在第一線打拚，局長就只是局長，未來人人都有機會當局長，他期許「破案桌」能讓警察同仁更有動力，「沒有人民和基層支持，就不會有幹部」，希望各級警官都能秉持「人民最大，基層優先」的理念行事。

(中時新聞網)