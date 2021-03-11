經過連五日收黑後，11日韓股在道瓊工業指數又創新高，以及市場暫時解除通膨壓力，不會有升息疑慮後，早盤重回三千點以上。同時，韓元也強勢表態，但韓公債殖利率卻走跌。KOSPI指數暫為3,018.91點，上漲60.79點，漲幅2.06%。

韓國官方經濟數據，3月前10天韓國出口，較2020年同期大增25.2％。

美國2月消費者物價指數(CPI)如預期穩步上升，家庭汽油費用更貴，伴隨而來的通貨膨脹並沒有失控。

DS投資券商表示，沒有升息疑慮下，外資重新回歸擁抱韓股，但還是會擔心上升的公債殖利率。

早盤中，三星電子一度漲1.24％，SK海力士也漲了3.01％。樂金化學(LG Chem)漲4.49％，Naver也漲0.54％。

最新匯價，目前1美元可兌換1,139.1韓元，韓元升值0.32％。今年迄今，韓圓兌美元已貶4.6％。

韓國3年期公債殖利率下跌3.4個基準點至1.149％，10年期的也下跌1.6個基準點至2.021％。

(時報資訊)