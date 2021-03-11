代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，2月分數續降至33.7分，較1月減少3分，分數連三個月下滑，但對應燈號則維持黃藍燈，已連續十二個月亮出黃藍燈。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋供給量、建案報廣量等三項分數下滑，來人組數與成交組數等兩項分數持平，僅議價率分數上升。住展雜誌研發長何世昌表示，雖然房市風向球分數持續下滑，但主因是建商與代銷業者信心偏弱所致，市場買氣卻意外穩健，整體市況是「淡季不淡」。

2月預售屋推案量降至約3百餘億元，新成屋的量體與預售屋一樣縮量，新釋出的成屋不到2百戶，單一案量逾15億元以上的指標案掛蛋。2月房市供給量縮小主要是正值房市淡季，而新推案大多排定於329檔期開出，因此2月的案量相對受到壓縮。由於2月正值淡季、工作天數少、假期長等因素影響，建案釋出報紙廣告量亦降至約0.3萬批。開賣的建案減少，報廣量自然也不多，但在營建工、料成本持續上漲的情況下，建案售價不得不反應成本，導致售價往上調漲，意味著消費者議價空間又變小了。

在市況方面，2月住展風向球中的指標建案平均來人組數為38.6組/週，較1月減少0.9組/週，中止連續三個月正成長。2月住展風向球的指標建案平均成交組數為2.7組，比1月略減0.1組。

何世昌指出，雖然2月是房市傳統淡季，但從新建案市況表現來看卻是淡季不淡，來人與成交量減幅比預期中來得小，在政府打炒房之後，建商、消費者出現兩極化心態；建商大多是挫咧等，從去年10月到今年2月推案意願消極，量縮了快大半年，但消費者在資金充沛下拚命往前衝，購屋信心未受到政策衝擊，市況依然熱絡。尤其大台北主要區域，年後市況甚至比年前更好，基、宜地區則較低迷；桃園主要區域市況與年前持平，但外圍郊區則較差；新竹建案銷售仍火熱，但因新開出來的建案少，整體成交量無法放大。

何世昌認為，政府打炒房接連出招，預期對下半年的市場干擾較大，而目前市場上剛性需求與置產買盤堅實，若按目前趨勢走下去，預期今年上半年風向球可望見到久違的綠燈。

(時報資訊)