長庚團隊合影。由左至右分別為林口長庚醫院臨床試驗中心主任林永昌、基隆長庚醫院神經外科主任陳品元、林口長庚醫院副院長邱政洵、新北市土城醫院副院長魏國珍、林口長庚醫院神經外科主治醫師陳科廷、台大電機工程系教授劉浩澧。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

現行腦瘤的治療效果不佳，病人存活期平均只有1年多，主要的原因是腦部中設有血腦屏障，如同一扇門，將藥物阻擋在外。長庚研究團隊與台大電機工程學系合作，開發出「手術導航導引聚焦超音波系統」，在腦瘤病患開完刀後使用，精準定位並暫時打開血腦屏障，協助藥物順利在腦部發揮作用，是全球首創的治療方式。臨床試驗結果顯示，患者血腦屏障開啟程度最高可達5倍。

研究團隊領導者、長庚醫院神經外科教授、新北市土城醫院副院長魏國珍表示，目前對腦瘤的治療始終效果不好，病人存活期平均只有約14到16個月，主因是絕大多數的藥物都會被腦部特有的血腦障壁阻隔在外，無法進到腫瘤區殺死癌細胞。團隊成員、林口長庚醫院神經外科主治醫師陳科廷說明，由於腦部需要緊密調控，不容許其他雜質進入，因此透過血腦屏障保護正常神經功能，這對健康的人是好事，但對於需要治療的人反而是個阻礙。根據統計，有95-98％的藥物因此無法進入腦部。

有鑑於此，長庚神經外科教授、魏國珍領導的團隊與台大電機工程系教授劉浩澧合作，2008年開發出「手術導航導引聚焦超音波系統」，在腦部打開一扇窗，讓藥物在特定的時間到達指定地點，大幅提升治療的功效。團隊完成動物實驗後，乘勝追擊進入臨床試驗。

團隊2018年起收案6例，發現無論是在聚焦超音波焦點定位精準度，或血障壁開啟效果均達預期成效，成功完成世界首次臨床試驗。6名患者血腦屏障開啟程度最高可達5倍，並在約24小時後恢復原樣。相關成果已在上月刊登於頂尖國際期刊「科學前沿（Science Advances）」。

長庚團隊表示，「手術導航導引聚焦超音波系統」是目前世界三大領先的系統之一，與其他兩大團隊相較，長庚的研發更具優勢。加拿大研發的核磁共振導引聚焦超音波，患者須處於核磁共振治療間長達4小時，費用高昂且耗時；而法國研發的固定式超音波系統，則需在患者頭骨上穿孔植入超音波探頭，具有侵入性且不易調整作用區域，風險較高。長庚研發的治療方式只需簡單地用繃帶固定，無需使用頭釘，且能做到精準定位，治療時間只有30分鐘。

該團隊接下來將進入第2期臨床試驗，未來也會針對阿茲海默症、巴金森氏症患者進行收案，預估約5年後就能運用在臨床上。這項創舉除被國際期刊認可外，先前也贏得國家新創獎及科技部最佳技轉獎的肯定，對於提升國內高階醫材發展的貢獻不容忽視。

(中時 )