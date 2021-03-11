空服體驗營2.0將延續實作體驗。（長榮航空提供／陳祐誠傳真）

長榮航空去年推出航空職人體驗營，吸引許多航空迷報名，機長體驗更被評為「CP值超高」，長榮今宣布，將自4月17日起至今年底，於例假日開設機長、空服員體驗營2.0，由長榮航空直營旅行社長汎假期獨家販售，3月12日起開始接受報名。

長榮航空指出，去年的機長體驗營開放報名不到5天即宣告售罄，空服體驗營也幾乎班班額滿，為滿足民眾需求，將再度舉辦航空職人體驗營2.0，分別為機長體驗營37梯、名額為296名，空服體驗營19梯、名額570名。

長榮表示，希望以寓教於樂的方式，藉由讓民眾實際參與機長、空服員養成教育的機會，與消費者溝通、傳達長榮航空的飛安及服務理念與品牌形象，也希望藉此吸引更多優秀的人才投入航空相關產業。

長榮航空機長體驗營2.0內容將濃縮為半日的精華課程，每周六舉辦、計有37梯次，每梯次將分為上、下午各1組，每組最多僅容納4名學員。課程內容會由機長進行飛行前簡報、參觀飛行訓練器，並著重於模擬機操作，在機長帶領下學員可以實飛時間將長達30分鐘，較1.0版足足多了1倍的時間，學員除了可以模擬起降之外，也有機會體驗各種不同的飛行情境，也可以把當天錄製模擬機飛行紀錄製存於隨身碟，連同機長簽名證書、長榮航空獨家精美紀念品帶回紀念。

空服體驗營2.0則採隔周六舉辦1梯次，整日的課程將延續實作體驗，包括機上服務流程、美姿美儀、艙門訓練區操作艙門、滅火程序訓練、緊急逃生訓練艙演練遭遇亂流或客艙失壓等情境，並採用小組分梯方式輪流使用各項設備。

長榮說明，機長、空服員體驗營均由機長、現役空服教官親自帶領，比照公司正式的學員教導實作，因此設有學員最低年齡限制，報名機長、空服員體驗營須年滿18歲以上，相關報名資訊可參考長汎假期網站。

(中時 )