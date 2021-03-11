華山分屍案兇手陳伯謙遭判處無期徒刑，另遭死者父母提告求償1401萬餘元，卻仍否認犯行，企圖推給1名虛構男子「Eric」。台北地院民庭審酌陳男犯後態度，甚至還曾在看守所說要出書「賺一桶金」，痛批陳男毫無悔過之心，今就死者父母聲明如數判准，可上訴。

刑事判決認定，射箭教練陳伯謙在華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，被害高姓女子2018年5月31日下午到草堂飲酒聊天，翌日凌晨酒醉昏睡，陳男趁機性侵並勒斃她，將屍體藏放草堂內的塑膠箱，6月3日深夜再分屍，4日清晨運至陽明山區棄置，另將左乳、外陰部分製成標本收藏。

高女父母提告分別求償659萬7561元、死者母親741萬8813元，總共1401萬6374元。陳伯謙抗辯，案發當天他先送其他人離開草堂，返回時發現高女在草堂內與1名外觀瘦長、年約30歲、自稱Eric的男子聊天。

陳伯謙指，他詢問2人有何行程，高女表示要騎Ubike回家，2人離開後，Eric曾返回草堂借用器材，之後就沒有高女消息，直到2018年6月3日午後，他基於好奇心打開Eric寄放在草堂的箱子，才赫見A女的屍體，他並未殺害、性侵高女。

民庭法官認為，本案已經台北地檢署提起公訴，並經北院刑庭、高院認定犯行屬實，調閱刑事卷宗後，足認陳伯謙對高女性侵殺害，並分屍遺棄，已構成侵權行為，應負損害賠償責任，高女父母可請求精神慰撫金。

法官審酌，高女在30歲遭殘忍殺害，父母喪女之痛不言可喻，今生已難享天倫之樂，美滿家庭頓時破滅，面臨白髮人送黑髮人的悲痛，更需面臨女兒骨未全，又陳伯謙曾在看守所與友人對話，表示：「看能不能出一本書，賺個一桶金，這個出書應該會很紅喔，變態殺人魔的心情自白。」毫無悔過之心，更添高女父母痛苦，因此判陳要如數賠償。

(中時 )