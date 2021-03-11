涉犯多起詐欺案目前服刑中的快遞員楊震豪，假冒香港富商在IG上隨機撩網美、直播主，再相約性交易「假匯款、真詐財」，已經有6名被害女子人財兩失，楊男被起訴後；日前1名曾演出偶像劇，為籌父親醫藥費的網紅，誤信楊男真的匯款，性交易時「補差額」3萬元給楊後才發現被騙，台北地檢署依詐欺罪追加起訴楊震豪。

楊男是在2019年間，在IG開設多個帳號，佯稱自己是香港富商、色情仲介隨機與網美及直播主私聊，再用包養、媒介色情工作等誘餌，與網美等相約性交易，楊並聲稱自己先匯交易費用到網美或直播主的帳戶，出示假的匯款單「證明」，再以「不小心多匯款」當藉口，要求被害女子「退還差價」，6名女子受害，北檢將楊起訴。

日前1名曾演出偶像劇的網紅再向北檢提告，指稱為了幫父親籌措醫藥費，答應楊震豪的性交易，2人見面後，楊出示假的匯款證明，稱自己不小心多匯了3萬元，要求她做完後退差價，事後才知被騙，北檢追加起訴楊震豪第7位被害人部分的詐欺罪。

(中時 )