新竹市長林智堅、水利署長賴建信與科管局副局長傅金門，11日前往新竹科學園區，邀集園區公會及廠商，討論新竹地區未來水資源規畫與抗旱應對。目前中央地方合作已完成讓20萬噸北水南調進入新竹，成為本次抗旱最重要的救援管線，呼籲透過政府找水、廠商節水、民眾省水3個努力，一起共渡難關。

台灣面臨57年來沒有颱風帶來水量，水情相當吃緊，林智堅表示，竹科是台灣經濟命脈、台灣半導體重鎮，用水用電相當重要，因此市府和科管局、水利署，邀請企業一起，希望藉由直接聆聽、會中溝通，共同抗旱。

林智堅認為抗旱和防疫一樣，需要中央和地方攜手，尤其整個抗旱工作水利署超前部署，最重要的工程就是桃竹備援管線，今年開始1日提供超過20萬噸水到大新竹區。林智堅特別感謝桃園市長鄭文燦和新竹縣長楊文科，因為桃竹備援管線經過路權開挖，需要地方政府協力，相當感謝他們的協助。

此外，水利署也在竹市客雅水資中心增設RO淨水設備，讓產業用水沒有問題。政府「上天、下海」想盡辦法找水，林智堅也要呼籲民眾節水，從3個努力著手，市府努力找水、業者努力節水、民眾努力省水。

賴建信則表示，年初跟新竹市府一起規劃抗旱應變計畫，除了抗旱水井、相關備援抗旱等都已演練，在水情的關鍵時刻，讓各位廠商生產不中斷，也希望透過座談會了解各方意見，一起構想，並為大家說明、讓大家安心。

傅金門指出，園區用水是總量管制，20年前就成立節水團，去年營業額10％用水量卻下降，可見節水有效，水情長期規畫才是根本之道。

工務處表示，竹市與中央攜手，有5大開源方案，第一「北水南調」，在今年2月初完成工程，1日可提供大新竹20萬噸水源。第二「向天造雨」，在寶二水庫實施人工增雨作業。第三「向海借水」，在南寮設置緊急海淡設施，完成後每天可供水1.3萬噸。

第四「循環利用」，水利署在客雅水資源回收中心設置「RO級移動式淨水設備」，2月起每天供1500噸再生水，可作工業冷卻水，也已有多家園區登記利用。第五設置「抗旱井」，大新竹共有17口抗旱水井，16口在竹市、1口在竹縣，每天可供水3.2萬噸。

(中時 )