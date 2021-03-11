【旅遊經 洪書瑱報導】

米其林菜餚或義大利美食，在一般消費者心中，一餐飯吃下來感覺都所費不貲，但沒想到由義大利米其林一星餐廳「Trattoria Zappatori」名廚克里斯帝安．米洛內(Christian Milone)共同執掌的CROM Taipei義大利餐廳，自2019年底開幕至今，不僅致力於以正統義料手藝與充滿活力的創新巧思，在春暖花開之際，CROM Taipei所推出全新午間套餐及「采」主廚精選套餐，其中午間套餐竟然每位只需＄980元起，而菜色還是由顧問主廚–克里斯帝安及駐店主廚–達利歐．布雷克(Dario Bracco)攜手打造，在春意盎然的季節中，將美味的「義」國佳餚，以「經濟」的節奏將菜色繽紛呈現在菜盤之中，而民眾亦可在不能出國之際，以舌尖來一場「義」國之旅！CROM Taipei所推出全新午、晚間套餐中新菜色包括：生蠔牛肉韃靼、市場鮮魚佐薩丁尼亞珍珠麵、嫩肩小羔羊佐孢子甘藍、鮑魚燉飯及草莓馬斯卡彭慕斯蛋糕等，方便商務人士的午餐聚會，或是和朋友們愜意的約會，皆能以親民的價格輕鬆享受精緻的義大利菜餚！而值得一提的是，CROM Taipei午間套餐，三道式每位980元；四道式每位1,280元，而且不管是前菜、湯品、主菜和麵食，以及最後的甜點等，都能從下列多樣式菜色選擇個人喜好來搭配！

開胃前菜可(三選一)：

．「生蠔牛肉韃靼佐蝦夷蔥美乃滋」：不同單純的牛肉韃靼，而是將生蠔汆燙後切丁與澳洲生牛肉丁一起拌勻，並稍加調味，組成一種山海鮮味的韃靼，再點綴及搭配綠的夷蔥美乃滋及棕色的牛肉醬汁一同品嘗，牛肉的香甜、鮮嫩與生蠔的鹹鮮有咀嚼感結合，在口中交融出層次感。

義式餐廳CROM Taipei推春季新菜 午間套餐3道菜980元起。（旅遊經提供）

CROM Taipei - 牛肉韃靼（攝影：洪書瑱）

．「鮮蝦番茄液態沙拉」：香甜爽脆的香煎白蝦搭配以番茄、橄欖油和醋製成的番茄冷湯，色彩繽紛的擺盤，如池中跳躍出鮮蝦的動感，啟人食慾！

CROM Taipei - 甜蝦液態沙拉（攝影：洪書瑱）

．「溫泉蛋佐馬鈴薯慕斯」：以洋蔥油及自製的馬鈴薯慕斯為基底，再將鴨蛋低溫烹調製成半生熟的溫泉蛋置於中心，再依序放入野菇、蕈菇泡泡以及蝦夷蔥碎和黑胡椒，最後刨上鹹蛋黃增添鹹鮮風味。品嘗時，將溫泉蛋搗散與馬鈴薯慕斯一同拌勻享用，產生綿密鮮香的口感。

溫泉蛋佐馬鈴薯慕斯（攝影：洪書瑱）

湯品(二選一)：

．「黑松露大蔥馬鈴薯濃湯」：適合喜歡輕爽口感的老饕選擇，湯品以馬鈴薯、大蔥、鮮奶油及牛奶一同慢燉而成香濃滑順的大蔥馬鈴薯濃湯，搭襯焦香酥脆的麵包丁及黑松露。

黑松露大蔥馬鈴薯濃湯（攝影：洪書瑱）

．「季節海鮮湯佐老薑泡沫」：若喜歡海鮮或重口感的食客品嚐，以蝦殼和蔬菜慢燉熬煮成濃郁鹹香的海鮮湯，並搭配生食及的干貝、章魚、蛤蜊和鮮蝦，而值得一提的是，泡沫是以老薑所製，老薑特有的香氣配合濃郁的海鮮湯，相得益彰！

季節海鮮湯佐老薑泡沫（攝影：洪書瑱）

主菜和麵食(四選一)：

．「蕈菇燉飯」：新鮮洋菇片成如一片片美麗的花瓣，讓人眼睛為之一亮，而像牡丹花般朵的洋菇片下，是用義大利陳年老米與鮮菇高湯一同小火拌煮，使米飯完整吸收鮮菇的清甜，接著再拌入炒過的杏鮑菇及起司燉煮，增添香氣，最後撒上加入八角粉，雪白的洋菇片有如盛開的牡丹花燉飯上綻放輕盈嬌嬈。

CROM Taipei - 蕈菇燉飯（攝影：洪書瑱）

．「手工牛肉捏捏餃佐帕達諾起司」：首先將牛肉、西芹、洋蔥和紅蘿蔔打成泥製成內餡，以手工麵皮包覆製成麵餃，再熱一水鍋將麵餃煮熟，撈起時再拌入鮮奶油和薄荷，使滋味更加豐富，最後搭配帕達諾起司醬汁，香濃馥郁。

手工牛肉捏捏餃佐帕達諾起司（攝影：洪書瑱）

．「慢燉豬頰佐馬鈴薯泥及青花筍」：慢燉豬頰是一道傳統的義式佳餚，主廚選用台灣在地的優質豬頰，以紅酒醬汁慢燉使其軟嫩入味，搭配經典不敗、綿密滑順的薯泥，以及清炒的青花筍以及玉米脆片增添口感，入口即化、香味馥郁的慢燉豬頰，也讓人印象「食」分深刻。

CROM Taipei - 慢燉豬頰肉佐馬鈴薯泥及青花筍（攝影：洪書瑱）

．「市場鮮魚佐薩丁尼亞珍珠麵」 (須加價400元)：選用肉質鮮美的生食級煙仔虎魚，切塊後香煎至五分熟的完美熟度；同時以海味十足的蝦湯烹煮薩丁尼亞珍珠麵，盛盤後，搭配香煎小卷、蛤蜊及鮭魚卵，最後再刨上烏魚子，入口縈繞豐富海味，而且非常有食趣，因為珍珠麵 和鮭魚卵差不多大小，所以口中咀嚼那一下不知道是珍珠麵還是魚卵，然後在品嚐的當下，相當有「食趣」！

CROM Taipei - 市場鮮魚佐薩丁尼亞珍珠麵 （攝影：洪書瑱）

另外甜點也可「草莓馬斯卡彭佐大黃根」或「蒙布朗」之間選其所好。餐廳除了有經濟的午間套餐或單點菜色可選擇外，主廚還準備了一套「采」主廚精選套餐，含多道完整菜色，包括：「開胃小點」塔可 / 番茄 / 章魚 / 小牛 / 馬卡龍；「前菜」 甜蝦番茄液態沙拉；「麵食」- 波士頓龍蝦手工粉紅細麵；「主菜」- 香煎比目魚佐瑪茲瑞拉起司 及 慢燉和牛頰佐黑松露馬鈴薯及羽衣甘藍；「輕甜點」- 檸檬羅勒雪酪；「甜點」- 蒙布朗等，每位3,680元！

蒙布朗（攝影：洪書瑱）

CROM Taipei - 草莓馬斯卡彭(圖：業者提供)

亦提供多道單點菜色可選擇(攝影：洪書瑱)

(中時新聞網)