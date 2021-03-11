美國印太司令部司令、海軍上將戴維森昨天出席美國參議院軍事委員會聽證會時，提到「中國的龐大假訊息宣傳機器，背後有近百萬人」，而中國假訊息宣傳的目的是破壞美國利益。

「美國軍事新聞」（American Military News）報導，新罕布什爾州民主黨籍聯邦參議員夏亨（Jeanne Shaheen）在聽證會問到中國假訊息宣傳對印太地區構成威脅的相關問題，戴維森（Philip S. Davidson）回應道：「他們利用常規媒體和社群媒體，其擁有的宣傳機器背後有將近100萬人」。

戴維森說，中國進行假宣傳的目的是「破壞美國利益，傳播對他們有利的敘事，並使我們的盟國和夥伴對美國的可靠性產生懷疑」。

戴維森說，中國在印太地區進行假宣傳的方式與俄羅斯不同，中國的做法是撒下懷疑的種子，而俄羅斯的「行為更像是破壞者」。他表示，俄羅斯沒有提出自己的願景或宣傳性言論，而是要「否定區域內其他國家的願景」。

他說，印太司令部（INDOPACOM）正與美國國務院「密切合作」，以改善美國在印太地區的訊息傳遞，進而增強美國的利益。

戴維森說：「假消息是新地緣戰略結構的一部分，使競爭變得更加困難。」

他還說，美國應在「全球各地」強化訊息交流力度，在冷戰時期，美國國務院在宣揚「真相」與打擊假消息方面有「巨大力量」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情去年開始大流行，令各界更加擔心中國的假訊息宣傳。歐盟對外事務部（EEAS）資訊分析部門2020年4月所做的分析發現，俄羅斯和中國對COVID-19起源進行類似的假訊息宣傳，試圖「利用公衛危機來促進地緣政治利益，且通常是藉由直接挑戰歐盟及其合作夥伴的信譽」。

中國的假訊息宣傳企圖否認COVID-19源於中國，甚至聲稱是美軍把病毒帶到武漢；中國去年底還散播偽造的假圖，內容是澳洲軍人割喉阿富汗兒童，以進一步指控澳軍在阿富汗犯下的戰爭罪。

(中央社)