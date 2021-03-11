台灣水情告急，團購企業家同時也是家事達人的486先生提醒，像現在家家戶戶多備有多台除濕機，以目前最夯的機種來說，日除濕量最高可達19公升，或近年流行不用另接排水也可使用的免曬衣乾衣機、可進行殺菌行程的蒸氣電子衣櫥等智慧家電，皆設有水箱裝置，算下來一個家庭每日從家電中除出的水量其實也不少，都可再做利用。

486先生表示，自己家裡和公司每天有多台除溼機、電子衣櫥和免曬衣乾衣機同時在運作，都會提醒同仁將各家電水箱中的水用於沖馬桶、澆灌植栽或清洗陽台地板。另外，針對用水量大的洗衣機，則要選購獲「省水標章」的機種。尤其滾筒式洗衣機會較直立式更省水，一般來說滾筒洗衣機的用水量只需直立式的1/3。LG雙能滾筒洗衣機(15KG)即獲得金級省水標章，意指洗淨每公斤衣物的耗水量在8公升以下；相較同樣拿到金級省水標章的直立漩渦或攪拌式洗衣機，洗淨每公斤衣物的耗水量在15公斤以下，省水量更優越。

除了推薦更省水的滾筒式洗衣機外，搭載智慧變頻馬達的機種可根據每次放入的衣物多寡偵測洗衣時間，不但省水也更省電。近期搶手的上下雙層洗衣機，當衣物量不大時，可單獨使用下層迷你洗衣機，也能有效省水。486團購表示，近期因中南部缺水問題引起民眾關注，加上平台推出防疫英雄限時優惠活動，帶動滾筒洗衣機銷量較去年同期成長2成。

(科技)