上游原物料價格連番大漲，且終端客戶需求強勁，繼日廠之後，鋁電容廠-凱美(2375)及立隆(2472)宣布自4月1日起調漲鋁電容價格，以反應成本增加，由於兩家公司訂單已滿到7月到8月，且漲價有助於提升兩家公司毛利率及獲利，今天盤中股價同步大漲。

繼晶片電阻之後，近期國際原物料價格不斷上升，國際鋁價漲幅已經超過3成，因此鋁箔、鋁殼、導針、膠蓋價格也隨之大幅上揚，加上人民幣升值，為反應上游材料價格上揚及營運成本增加，日廠已陸續調漲價格，凱美及立隆電也跟進宣布自4月1日起調漲鋁電容產品價格。

據了解，此次凱美鋁電容價格平均漲幅約6%，立隆則預計調漲5%到10%。

儘管受到農曆年長假工作天數較少影響，凱美及立隆2月合併營收同步月減，但和去年同月相較均大幅成長，其中凱美子公司帛漢與奇力新(2456)子公司旺詮股權已於1月底完成轉換，2月起旺詮營收開始併入凱美，新凱美2月合併營收為4.42億元，較去年同月合併營收成長106.3%，累計前2月合併營收為10.84億元，年成長109.9%。

立隆2月合併營收為5.86億元，月減24.38%，年成長55.73%，累計前2月合併營收為13.62億元，年成長55.08%。

由於終端需求強勁，凱美及立隆不僅第1季營運可望遠優於去年同期，目前訂單更已滿至7月～8月，業績可望一路旺到第3季，隨著產品價格調漲，有助於提升兩家公司的毛利率及獲利。

(時報資訊)