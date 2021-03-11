台中雙桶屍案殘忍冷血，徐姓主嫌等人殺害蔡姓少女等2人，手法兇殘，並桶屍棄置。（台中檢方提供／陳淑芬台中傳真）

台中雙桶屍案，徐姓主嫌等人殺害蔡姓少女等殘忍冷血，持剪刀刺胸，利剪刺進她胸口，還殘忍攪動剪刀，圖為檢警查扣的凶器。（台中檢方提供／陳淑芬台中傳真）

台中市去年11月底傳出駭人聽聞的雙桶屍命案，土地買賣犯罪集團首腦徐德益，在2017年間栽贓成員的16歲蔡姓女友侵吞贓款，與王閔正等人聯手，先將蔡姓少女灌酒後，再以鐵鎚擊頭、利剪插胸、菜刀割頸切斷氣管，桶屍藏放徐的老家；徐等在2019年間又恐黃姓男子在土地糾紛案作證對他不利，竟強擄注射毒品、朝頭開槍擊斃，再桶屍棄置山區。台中地檢署偵結依殺人等罪起訴徐男等7人，以徐手法兇殘、無悔悟之心，已滅人性，而求處死刑。

16歲蔡姓少女及54歲黃姓男子都經家人通報為失蹤人口，警方接獲檢舉疑遭殺害，台中檢警循線追查，發現網羅多名成員，從事土地買賣及貸款的徐德益涉有重嫌，自2020年11月16日起陸續拘提7名成員到案，2天後，率隊到苗栗縣銅鑼山區搜索，查獲裝有黃男屍體橘色塑膠桶；當天下午又在徐男的豐原老家起獲裝有蔡姓少女屍體的塑膠桶，這起泯滅人性的雙桶屍殺人命案震驚社會。

徐德益於2016年間與王閔正從事土地買賣、貸款工作。王男認為女友蔡姓少女騙錢，想與她分手，而徐男當時正在假釋中，且陳姓女友年僅15歲，還被通報為失蹤人口，徐男擔心若讓蔡姓少女離去，萬一向警方通報、檢舉，恐對他不利。當時，徐男因將土地繼承登記委託人的300多萬元花光，無力返還竟生殺機，謀議殺害蔡姓少女，栽贓她捲款潛逃。

徐德益等人承租新竹市香山區房子，在2017年5月間，與蔡姓少女喝酒多日，趁她不勝酒力，徐男及王男先壓制後，陳女、王男及徐男輪流持鐵鎚重擊她頭部，徐再持利剪刺進她胸口，還殘忍攪動剪刀施虐，不僅於此，更持菜刀冷血反覆割頸，導致蔡女顱骨骨折、顱內出血、胸部穿刺傷及頸椎切割傷慘死，連資深警官都不經搖頭，稱死狀簡直「慘絕人寰」。

徐男等人合力將蔡女屍體以塑膠袋包裹，裝進大型塑膠桶內，先搬至彰化棄置在路邊、農地，再轉載往徐男位於豐原的老家藏放。

徐男在2018年間輾轉認識何男，他要以父親名下、位在彰化縣芬園鄉土地辦理貸款，徐男等人受委託後竟逕自土地出售，詐得2000多萬元。案經徐男提告，黃姓男子出庭作證說明委託貸款過程，徐男等人認為黃男證詞對他不利而謀議殺人，2019年6月5日，黃男到司法大樓出庭後，王男等人開車將他押走，帶到一處養狗場，毆打並持槍恐嚇，徐男下達「今天沒有要讓他回去」，表達要現場把黃男「處理掉」。

趙姓男子將海洛因毒品注射進黃男頸部，再由林姓男子持槍朝他頭部射擊死亡。事後，徐男等人將黃男屍體裝入橘色塑膠桶、倒入2至3包水泥粉後，以膠帶封住桶蓋，徐男等人於同年年6月9日清晨駕車前往苗栗縣銅鑼鄉路邊竹林旁挖洞後，將屍桶掩埋，還鋪上水泥粉利用雨水讓水泥凝固。

徐男等人到案後，檢警離間釐清案情，徐男等人坦承共謀殺害蔡姓少女，至於殺害過程則互推諉；但徐男否認黃姓男子，辯稱他沒有殺人動機，雖在場但是並未教唆及參與殺人。

全案檢察官偵結，依殺人等罪起訴徐等7人，並以徐男犯下2件殺人案，手法兇才冷血，且犯後並未見悔悟之心，已滅人性，無教化遷善之可能，向法官求處死刑。徐男等人目前仍在押中，檢察官起訴後，移審台中法院。

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(中時 )