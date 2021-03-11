立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部做業務報告。（林良齊攝）

受到台商回流、疫情等原因，導致國內十分缺工，再加上農業缺工原本十分嚴重，立委鍾佳濱質詢時表示，勞動部應研擬「因應防疫探親人士滯台期間幫活專案」，讓因疫情滯留在我國的外國人可以工作，如果無法的話，甚至還要求勞動部應「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」實施必要的應變處置或措施。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部做業務報告。

鍾佳濱表示，台商資金回流、搶地購廠，台積擴廠等造成全台營造大缺工，營造工人薪水三級跳，台積電有專案引進外籍移工嗎？接下來就是鳳梨採收季，農業也需要人力；勞動部部長許銘春說，台積電擴廠是符合引進移工資格，但他們不用移工，農業則有農業外展移工可以使用。

鍾佳濱說，先前曾提出讓因疫情滯留在台灣的外籍人士可以工作的「幫農專案」，但經研議後，勞動部卻指出，除非一開始入國時為工作簽證，否則入國工作就算非法工作，要求勞動部應向指揮中心依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條，中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。

許銘春說，之前開會討論時希望外交部、移民署等可以放寬簽證規定，但認為有困難，會再提報給指揮中心。

(中時 )