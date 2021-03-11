一名前空姐李姓女子11日於台中市豐原區的家中，淋灑汽油後點火，導致其與丈夫全身大面積傷燙傷。（蘇育宣翻攝）

台中一名45歲前空姐李女7日在臉書控訴遭婆婆咬傷，不料，今（11）日上午夫妻倆因感情事情起口角，她竟在屋內潑汽油並點燃，造成楊男2度80％燒燙傷，自己則3度50％燒燙傷。經了解，楊姓男子指稱，當時妻子將他叫醒並要他下跪道歉，怎麼也沒想到才下跪，對方就潑油點火。

鄰居表示，楊姓男子向警消指稱，他在睡夢中突然被妻子叫醒，要他下跪道歉，不料他才剛跪下，對方就朝他潑灑汽油，並且點火燃燒。而李姓女子則指稱，當時她在房子裡燒東西，是因為丈夫潑汽油導致起火燃燒。

據了解，台中市消防隊於11日清晨6時許接獲通報，指稱台中市豐原區一處住宅發生住宅火警，立即派遣豐南及神岡分隊，出動消防車5輛、救護車1輛、消防人員16名，由豐南分隊長詹進生帶隊前往搶救。

消防人員到場時民眾已使用滅火器自行滅火，上樓查看發現李女正在在浴室沖水，屋內廚房和臥房都有燃燒過痕跡。警方調查，李女因感情問題與夫發生爭執後，於室內潑灑點燃先前購買之汽油，雙方於過程中均受有輕度灼傷，警方到場前已送醫救治，積極搶救中。

此外，李姓女子於7日間在臉書爆料，公婆因為她比丈夫大7歲，在相處上百般刁難，多次言語霸凌外，婆婆還曾張嘴咬她的手臂，甚至拿辣椒油潑她全身，甚至手指還被刀切下一塊肉；公婆則反控，咬人是為自保，指稱刀是李女自己帶來又自己割傷，全是自導自演，也有家暴行為，雙方各執其詞。

豐原分局表示，李女公公於2月24日向警方報案申請保護令，指稱李女疑有自殘現象，在馬路上剪髮，經強制送醫後，又跑回家砸東西，讓他們很害怕，後來李女婆婆再度申請保護令，目前警方正依程序協助請領中。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)