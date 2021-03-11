百年歷史「紅標米酒」確定停產，主推口感更好的「紅標純米酒」，家樂福隨即獨家祭出限時優惠活動。（家樂福提供）

百年歷史「紅標米酒」確定停產，主推口感更好的「紅標純米酒」，家樂福隨即獨家祭出限時優惠活動，公賣局紅標純米酒300ml，12日至31日原價45元、特價42元；17日至30日家樂福全台量販全館消費888元、超市全館消費288元，可用19元加價購原價27元紅標料理酒600ml。（未滿18歲請勿飲酒）

17日至30日家樂福全台量販全館消費888元、超市全館消費288元，可用19元加價購原價27元紅標料理酒600ml。（家樂福提供）

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(中時 )