不怕紅標米酒停產 家樂福紅標純米酒便宜3元 12:542021/03/11 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為家樂福。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 百年歷史「紅標米酒」確定停產，主推口感更好的「紅標純米酒」，家樂福隨即獨家祭出限時優惠活動。（家樂福提供） 百年歷史「紅標米酒」確定停產，主推口感更好的「紅標純米酒」，家樂福隨即獨家祭出限時優惠活動，公賣局紅標純米酒300ml，12日至31日原價45元、特價42元；17日至30日家樂福全台量販全館消費888元、超市全館消費288元，可用19元加價購原價27元紅標料理酒600ml。（未滿18歲請勿飲酒） 17日至30日家樂福全台量販全館消費888元、超市全館消費288元，可用19元加價購原價27元紅標料理酒600ml。（家樂福提供） ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障 製程升級 紅標米酒全面轉為純米酒 礁溪泡湯嗑美食 長榮鳳凰酒店吃到飽火鍋超值到爆 (中時 ) #紅標 #家樂福 #純米酒 #紅標米酒 #停產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南新景點推薦 夕陽黃金沙灘加玻璃咖啡廳美到發泡 09:362021/03/11 生活 29歲網紅泡泡龍拍片累倒猝死 網悲痛：下課了 09:352021/03/11 娛樂 體育vs.藝文比賽搞雙標 跨部會協商 04:102021/03/11 政治要聞 15年不漲價入鏡 拉麵哥被看見 04:102021/03/11 話題觀察 聯發科Q1營收 將突破千億 04:102021/03/11 財經要聞 農村網紅辛巴 變身創業偶像 04:102021/03/11 話題觀察 《1分鐘讀財經》晶片類股噴出 費半強彈 08:222021/03/11 財經 舊愛猝死成緋聞絕緣體 性感女神不信婚姻單身至今 06:312021/03/11 娛樂 紅標米酒產線調整 轉為純米酒 22:052021/03/10 財經 一生一樹！玉山金控植樹計畫 前進基隆國有林地 11:402021/03/11 財經 鳳鳴特區立瑾Way 盛大公開 04:102021/03/11 產業．科技 生活熱門新聞 台版「亞特蘭提斯」翡翠水庫水底秘密埋藏35年 幾乎無人知曉 - 生活 阿伯初四啦！搭捷運看謎片「耳機忘插好」 隔壁妹子笑爆身體狂抖 - 生活 女大生穿睡衣突遇男房東 下秒奔回房照鏡子：完了 - 生活 中南部鬧旱災 為何翡翠水庫從不缺水？原因揭曉 - 生活 對比圖驚現德基水庫有多慘 網驚：兩個世界 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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