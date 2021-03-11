超商買的溫泉蛋竟然變成「千層蛋糕」？一名女大生日前在網上PO出在超商買的溫泉蛋剖面圖，只見溫泉但被她咬一口後，裡面的蛋白呈現一層一層的狀態，就像是千層蛋糕一樣，讓她嚇呆「不會是壞掉的吧」，對此，內行人解釋，可能是蛋白凍傷了，「之前不小心把水煮蛋丟冷凍也是變這樣」，並指出越不新鮮的蛋，分層越明顯。

這名女網友9日在論壇Dcard發文，疑惑剛買回家溫泉蛋為什麼咬下去會會像千層蛋糕一樣，蛋白出現一層一層模樣，從原PO貼出來的照片可以看到，溫泉蛋的蛋白從正常的一體成形，變成一層層中間還有縫隙，非常詭異，讓她質疑是不是蛋壞掉了。

對此，網友紛紛留言：「看起來應該是Lady M等級的溫泉蛋喔」、「這個是筍子哦！」、「這是法式千層獨家雞蛋系列，妳運氣很好」、「千層蛋欸，沒看過捏」、「不小心冰到冷凍的吧，之前把水煮蛋丟冷凍也是變這樣」。

內行網友解釋，溫泉蛋的蛋白之所以會成「千層」，是因為蛋不小心冰到冷凍，或者冰在冷藏太冷了導致凍傷、蛋白結凍分層。且蛋越不新鮮，分層就越明顯，因為新鮮的雞蛋濃厚蛋白量較多，當蛋存放時間較長，稀薄蛋白含量增加，濃厚蛋白就會逐漸轉化為液體，這也是為何不新鮮的蛋煎成荷包蛋時，會攤得更大、更散的原因。

(中時新聞網)