美國電影《誰殺了大個子》改編自真實懸案，美國東西岸兩大嘻哈教主慘死街頭，揭發撼動洛杉磯警察體系的驚人真相。電影由布萊德福爾曼擔任編劇執導，由票房巨星強尼戴普以及奧斯卡影帝佛瑞斯惠特克同台飆戲，讓電影更加張力十足。《誰殺了大個子》拍攝時備受矚目，再加上強尼戴普的負面新聞再加上疫情，讓上映一波三折，今年終於確定美國於3月19日上映，而台灣安排於4月1日上映，電影終於重見天日。

《誰殺了大個子》的上映可謂風波不斷，於2016年開拍，原本預計在2018年9月於美國上映，但因強尼戴普離婚官司越演越烈，更傳出他毆打《誰》片的幕後人員，雖然戴普強烈否認傳言，但負面新聞滿天飛，讓電影不得不宣佈延期。但也有報導指出電影其實是受到與電影有牽連的洛杉磯警察局的壓制，讓電影上映的計畫變得困難重重，再加上製作電影公司宣告破產，去年還遇上美國疫情嚴重，都讓電影難以上映。

《誰殺了大個子》中聚焦兩大震驚世界的命案─美國東西岸兩大嘻哈巨星於半年內前後身亡，先是當紅的人氣饒舌歌手吐派克（2Pac）於1996年9月在拉斯維加斯被槍殺，6個月不到，東岸的嘻哈巨星聲名狼藉先生（The Notorious B.I.G.）於1997年3月橫死洛杉磯街頭，兩人慘死的真相至今相距25年，卻仍然不明，電影便從這兩起命案懸宕了20年之後開始。

《誰殺了大個子》故事描述在1990年代中期，洛杉磯一直是犯罪、貧窮和種族衝突的大本營，在短短的6個月內，兩大嘻哈界的超級巨星吐派克和聲名狼藉先生陸續被射殺身亡，在事隔20年後，名叫傑克森（佛瑞斯特惠特克 飾）的記者曾因調查報導這起槍殺案得獎，現在面對事業低潮的他找到仍執著於這宗案件的前警察波爾（強尼戴普 飾），兩人決定聯手共同追尋真相，再一次深入當局的貪汙網絡，將兩起原本看似無關的犯罪，一步步發掘出洛城警局內部貪汙和欺瞞的可怕陰謀，揭露這座城市不為人知的政治、執法機關和司法制度的陰暗面。

(中時 )