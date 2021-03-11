國民黨立委洪孟楷與國立台灣科技大學博士林其禹日前舉行記者會，為大貨車「防捲入裝置」從現行40公分研擬調降至20公分，請交通部前來協商，並要求交通部1個月內提出方案。據悉，交通部擬定的初步方向，仍為「可檢討依車種分別調降至25、30或35公分」。

「防捲入裝置」分距離地面高度及前後輪間的間隙等2部分。在距地高度部分，交通部表示，依照美國運輸部於2016年執行防止捲入裝置研究計畫的計算公式，套入國內道路最大坡度及建議設計值的規定，估算各類大貨車與拖車的防止捲入裝置下緣最小距地高數值，並考慮車輛因空載或滿載時，懸吊系統受重量影響所產生的高度變化，推估可能最小距地高，建議國內可檢討各類大貨車及全長12公尺以上半拖車之防止捲入裝置，距地高度調降至25至35公分，全拖車及全長未達12公尺的半拖車， 可檢討依軸距調整為25至30公分不等。

至於裝置與前後輪的間隙，交通部表示，間隙規定是在2011年間修正，裝置在前後輪間的距離應小於等於30公分，經檢視現行車輛實務做法與評估車輛操作需求後，修正涉及車輛設 計與製造成本問題，可檢討調整為小於等於20公分，但車輛操作需求仍須考量轉向輪轉向運作及間隙過小影響檢查胎面及胎紋深度的便利性等因素。

交通部表示，後續將儘速邀集交通專家學者及車輛公協會等相關單位召會研商，並續辦車輛安全檢測基準等法規修訂事宜。

(中時 )