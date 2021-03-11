《波麗萊多里鬼屋》故事改編自英國真人真事鬼屋事件，牧師一家人搬進一棟教會所提供的美麗豪宅後，卻接連發生離奇恐怖的靈異怪事。早在劇本撰寫階段，編劇便對這個譽有全球十大鬼屋之首的「波麗萊多里鬼屋」進行深入考察，不僅還原當時真實靈異事件屋子的擺設及布景，就連片中人物都真有其人！其中女主角的原型便是參考一位叫瑪麗安福伊斯特(Marianne Foyster) 的女屋主，也是這棟鬼屋歷任屋主中被騷擾最為嚴重的真實案例。而本片特地找來以演出英國影集《唐頓莊園》中的三小姐而聞名的潔西卡芬德莉，來詮釋這位被鬼屋騷擾到精神崩潰的女主人，尤其她一頭復古短捲髮造型，簡直堪稱是當年瑪麗安的翻版，對比照也讓網友驚呼：「真是神還原！」

這次在電影《波麗萊多里鬼屋》中，潔西卡不但驚見一名無臉鬼僧闖進自己家中，將無辜女傭割喉殺害，而女兒也聲稱在半夜聽到呢喃聲，甚至在家中廢棄櫥櫃撿到一個「無眼瓷娃」，與其玩起扮家家酒，看似大白天卻令人起雞皮疙瘩，事後女童竟中邪做出無法解釋的行為。為了演出詮釋這位瀕臨崩潰的牧師妻子，潔西卡表示：「我從沒有挑戰過恐怖或心理驚悚片，有時候需要表現出不知所措的沉默與緊張，非常有趣。導演對於恐怖片題材的電影一直很有熱情，有很多令人意想不到的鬼點子，演起來真的很過癮！」導演克里斯則回應大讚：「潔西卡完全融合於角色之中，她可以很精準、優雅地在大銀幕上展現出角色在人性上的弱點。」電影3月12日在台上映。

(中時 )