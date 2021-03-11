央行總裁楊金龍今天在立法院備詢時表示，台灣經濟近期似乎已由「U字型」復甦轉為「V字型」復甦，央行將上修今年全年的經濟成長率。M2目標區在2月逾8%，超過目標區，央行會持續關注，但台灣超額儲蓄仍相當高，顯示民間投資不足。

央行指出，今年全球景氣回溫，加以新興科技應用及遠距商機延續，以及台灣半導體擴增產能，台灣出口成長率可望續升。隨國內景氣復甦，加以上年基期較低，民間消費將明顯成長；國內外科技大廠持續擴大在台投資，以及政府積極引導民間資金投入實體建設，民間投資成長動能可望延續。

1月國發會景氣對策信號連續2個月呈黃紅燈，景氣領先及同時指標亦持續上升，加以本年2月製造業採購經理人指數(PMI)連續8個月擴張，國內經濟持續增溫，主計總處預測本年經濟成長率升至4.64%；國內外主要機構預測值介於4%至5.2%，平均值為4.41%。央行將在3月18日理監事會上公布央行對GDP的預測值！

(時報資訊)