由美國參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）和眾議員西西里尼（David Cicilline）為首的一個兩黨立法者小組將在周三提出保護新聞媒體的反托拉斯法案，以強化新聞機構與谷歌及臉書等平台進行集體談判的能力。

不久前，臉書與澳洲政府因新聞付費問題爆發的爭端才剛落幕。在這場角力中，臉書拉黑了澳洲的新聞頁面，並在澳洲政府做出讓步後才恢復服務，而做為協議的一部分，臉書也承諾向澳洲新聞業投資10億美元。

在美國方面，同為共和黨籍的參議員約翰·尼利·甘迺迪（John Neely Kennedy）和眾議員巴克（Ken Buck）表示，他們將支持這項保護新聞媒體的法案。而參議員克羅布徹和眾議員西西里尼都是民主黨人。

由西西里尼主持的眾議院司法委員會反托拉斯小組將在周五召開聽證會。

這項法案將允許印刷、廣播或數位新聞機構在不必受到反托拉斯法約束的4年內攜手合作，共同向臉書與Alphabet旗下谷歌公司爭取更好的協議。這項法案亦將要求相關談判必須有利於整個新聞業，而非僅為少數公司效勞。

克羅布徹表示，由於兩黨立法者對於壟斷問題的擔憂日益升高，，她對於該措施將成為法律的可能性看法樂觀，她並表示，這些法案將使從廣告收入到獲得訂戶資訊等所有事項的談判得以實現。

她表示，現在大多數人都透過臉書與谷歌在網路取得新聞。社群媒體公司利用新聞來吸引用戶，但新聞出版商不滿這些科技巨頭並未分享足夠的廣告收益，而這項立法可以增加新聞業的收益。

(時報資訊)