英國哈利王子妻子梅根接受名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時一番不利王室的言辭，遭到英國獨立電視台（ITV）主持人皮爾斯摩根批評；英媒今天報導，梅根已正式向ITV投訴。

皮爾斯摩根（Piers Morgan）已辭去了ITV「早安不列顛」（Good Morning Britain ）節目主持人之職。皮爾斯摩根在節目中表示「不相信梅根」後，英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）接獲約4萬1000件有關其言論的申訴案件，並對節目內容展開調查。

英國聯合社（Press Association）證實「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導指出，據了解，梅根在皮爾斯摩根請辭之前，已正式向ITV投訴。

法新社報導，皮爾斯摩根曾任美國有線電視新聞網（CNN）節目主持人，也曾是八卦小報的編輯，在梅根遇到哈利，並於2018年結婚後，梅根就切斷與皮爾斯摩根的接觸，此後皮爾斯摩根便經常批評梅根。

皮爾斯摩根昨天與一名力挺梅根的同儕主持人起了衝突，便氣沖沖地辭去早安不列顛節目主持人之職。

皮爾斯摩根今天上午說，他不會收回自己說過的話，同時捍衛言論自由的立場。

他說：「如果民眾要相信梅根馬克爾，那都是他們的權利，我對她嘴裡說出的每件事情，幾乎全不相信。」

皮爾斯摩根說：「當我重出江湖時，我想他們將會非常失望；我會把（這次辭職）稱為暫時隱退。」

白金漢宮昨天回應了大批申訴。女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）說，去年卸下高階王室成員身分的梅根與哈利，以及他們的兒子亞契（Archie）「將永遠是我們所摯愛的家族成員」；但她也說，兩人在專訪當中提出的種族問題是家族私事，將「私下」處理這些問題。

(中央社)